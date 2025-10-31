"Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, το "Father Mother Sister Brother" του ανεξάρτητου Αμερικανού σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους που κατέκτησε τον Χρυσό Λέοντα στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, θα κυκλοφορήσει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 25/12/2025 σε διανομή από το Cinobo.

Η ταινία "Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία του πιο αναγνωρισμένου δημιουργού στο ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά, προβλήθηκε για πρώτη φορά μπροστά σε ελληνικό κοινό, λίγο πριν κυκλοφορήσει επίσημα στις ελληνικές αίθουσες.

Επίσημη καλεσμένη για την ελληνική πρεμιέρα, ήταν μια από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, η μοναδική Ίντια Μούρ. Η συνεργάτιδα του Τζιμ Τζάρμους που ξεχωρίζει για την ερμηνεία της, χαιρέτησε από την σκηνή του Ολύμπιον όσες και όσους βρέθηκαν στην τελετή έναρξης και μίλησε με ενθουσιασμό για την συνεργασία της με τον εμβληματικό σκηνοθέτη. Ηθοποιός, μοντέλο αλλά και δυναμική ακτιβίστρια, η Ίντια Μουρ είχε βρεθεί στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2019, μετά την συμμετοχή της στη σειρά Pose (2018-2021) που έκανε παγκόσμια επιτυχία. Από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε πετυχημένες σειρές και ταινίες, έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα των πιο γνωστών περιοδικών του κόσμου. Ως non binary τρανς άτομο (χρησιμοποιεί ουδέτερες ή θηλυκές αντωνυμίες), η Ίντια μιλά με συνέπεια και πάθος για την ανάγκη ορατότητας, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Η ηθοποιός θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες μέρες του Φεστιβάλ και δήλωσε ''ενθουσιασμένη από αυτή τη μαγική πόλη''. Ακόμη, στη διοργάνωση θα βρεθούν τις επόμενες μέρες ο παραγωγός της ταινίας, Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ, αλλά και ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης τόσο του Τζάρμους όσο και του Ντέιβιντ Λιντς παλαιότερα.

Το Cinobo θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθόλη τη διάρκεια του ιστορικού θεσμού με πολλές ακόμη πρεμιέρες και ταινίες που θα ξεχωρίσουν τους επόμενους μήνες.

Στην πολυαναμενόμενη ταινία του, ο μέγας μινιμαλιστής του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, χαρτογραφεί με διαβολικό χιούμορ τις εντάσεις, τις συγκρούσεις και τις συναισθηματικές αποστάσεις που διαμορφώνουν τις οικογενειακές σχέσεις. Τρεις διαφορετικές ιστορίες σε New Jersey, Δουβλίνο και Παρίσι, εξερευνούν τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς και τις αθέατες πτυχές της οικογενειακής δυναμικής. Το "Father Mother Sister Brother" απέσπασε ήδη πολύ θερμές κριτικές από τον διεθνή Τύπο, τόσο για το έξυπνο χιούμορ και την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Τζάρμους, όσο και για αξιοζήλευτο καστ που αποτελείται από τους Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Μαγίμ Μπιάλικ, Ίντια Μουρ και Λούκα Σαμπάτ.

