Έργα τέχνης, βραβεία και αντικείμενα του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν βγαίνουν σε δημοπρασία

Μια συλλογή αντικειμένων του βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) πρόκειται να βγει σε δημοπρασία στο τέλος Νοεμβρίου, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην ιδιωτική ζωή και το πάθος του θρύλου του Χόλιγουντ για την τέχνη.

Ο οίκος Bonhams ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας τριπλής δημοπρασίας με τίτλο «The Gene Hackman Collection: A Life in Art» όπου θα διατεθούν περίπου 400 αντικείμενα.

Η συλλογή περιλαμβάνει γλυπτά του Auguste Rodin, έργα τέχνης των Wassily Kandinsky και Henri Matisse, καθώς και τρία αγάλματα Χρυσής Σφαίρας τα οποία κέρδισε ο Τζιν Χάκμαν κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1971 "Ο άνθρωπος από τη Γαλλία-The French Connection" σε σκηνοθεσία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, καθώς και με Όσκαρ καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1992 "Οι ασυγχώρητοι-Unforgiven" του Κλιντ Ίστγουντ, ήταν από τις μεγάλες καλλιτεχνικές απώλειες της χρονιάς 2025 που διανύουμε. Ο Χάκμαν βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγο του στο σπίτι του στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό στις 18 Φεβρουαρίου. Ήταν 95 ετών.

