Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη γνωστού σεφ με πολυετή παρουσία στην τηλεόραση και διεθνείς διακρίσεις, εξαιτίας μεγάλων οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ διατηρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που εκτιμώνται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέος προς το Δημόσιο που ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή είχε ήδη καταδικαστεί και είχε εκδοθεί σχετικό βούλευμα εις βάρος του.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή του. Αν δεν προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση των οφειλών του, κινδυνεύει με φυλάκιση.

Τα προηγούμενα χρόνια είχε καταφέρει να καθυστερήσει προσωρινά την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, όμως πλέον ο χρόνος έληξε και καλείται να αντιμετωπίσει πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του.