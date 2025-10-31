Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος- Κατηγορείται για τον τραυματισμό συνομήλικού του με μαχαίρι

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 17χρονος μετά την απολογία του στον Ανακριτή.

Ο νεαρός κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συνομήλικό του, ο οποίος τραυματίστηκε στο λαιμό. Ο ανήλικος είχε λάβει προθεσμία για την απολογία του και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών, οι οποίοι είχαν επίσης συλληφθεί για συμμετοχή στο περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.