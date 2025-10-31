Πειραιάς: Ακρωτηρίασαν το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο τη στιγμή που κατέβαινε από αυτό, στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τσάντα της πιάστηκε στην πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο οδόστρωμα, όπου την παρέσυρε η ρόδα του λεωφορείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Αναφορικά με το περιστατικό, το οποίο συνέβη σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά, η ΟΣΥ επισημαίνει ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές που το διερευνούν και διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας είναι σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

«Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.