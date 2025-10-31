Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Κλείνει προσωρινά την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/.