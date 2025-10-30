Πάτρα: Ο Μάρκος Σεφερλής στη σκηνή του Πάνθεον

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 21.30 & την 1η, 2 και 3 Νοεμβρίου 2025 στις 18.00 και στις 21.30 με την επιθεώρηση "Notis Η Επιστροφή"
Η απόφαση πάρθηκε! Ο χώρος βρέθηκε! Το ραντεβού δόθηκε! Αυτό αναφέρει το δελτίο Τύπου για την επιθεώρηση του δημοφιλούς κωμικού Μάρκου Σεφερλή με τίτλο "Notis Η επιστροφή" που μετά την μεγάλη επιτυχία της στο Δελφινάριο στην Αθήνα το καλοκαίρι, και τη μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη στο Ράδιο σίτι τον Οκτώβριο, καταφθάνει τώρα στην Πάτρα και ήδη οι πρώτες προγραμματισμένες παραστάσεις είναι sold out.
Στην ξεκαρδιστική παράσταση που θα παιχθεί στο θέατρο Πάνθεον (Δημ. Γούναρη και Κανακάρη) την Παρασκευή 31/10 στις 21.30 και το Σάββατο 1η, την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3/11/2025 στις 18.00 και στις 21.30, παίζουν ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Γιώργος Λαμπάτος.
Επίσης παίζουν οι:
ΛΙΛΙΑΝ ΑΡΧΟΝΤΗ,
ΝΙΚΟΣ ΛΑΙΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ.
Συμμετέχει μπαλέτο.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Κείμενα - Στίχοι Τραγουδιών: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χορογραφίες: ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΣ
Επιμέλεια Σκηνικών -Κοστουμιών: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ήχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Σχεδιασμός Φωτισμού - Χειριστής Κοσόλας Φωτισμού: ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΣΑΒΒΑΣ ΤΑΣΙΟΥ
Βοηθός Χορογράφου: ΤΖΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ.
Μουσική Παραγωγή / Rec / Mix / Master / Sound FX / Visual FX / Graphics: ΘΟΔΩΡΗΣ (ΤΕΝΤ) ΖΩΓΡΑΦΟΣ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ.
Αυτοσχεδιασμός, παιχνίδι, επιθεωρησιακό ύφος και σάτιρα της καθημερινότητας και της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας συνενώνονται στη φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του Μάρκου Σεφερλή που θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τώρα και το Πατρινό κινό.
Εισιτήρια προπωλούνται στο more.com από 17€καθώς και στο ταμείο του θέατρου Πάνθεον.
Μετά την Πάτρα η παράσταση του Μάρκου Σεφερλή θα πάει στην Κρήτη σε Χανιά (7-9/11) και Ηράκλειο (10-16/11).
Η διάρκεια της παράστασης είναι σχεδόν 3 ώρες.
