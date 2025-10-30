Τοποθέτηση απινιδωτή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας απέκτησε απινιδωτή και σε ανακοίνωσή της τονίζει:

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και της εταιρείας Patras Broadband, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, η τοποθέτηση απινιδωτή στο κτίριο της Διεύθυνσης (Ερμού 70), με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ετοιμότητας στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, υπάλληλοι της Διεύθυνσης επιμορφώθηκαν από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ATLS Patras – Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών στη Βασική Υποστήριξη Ζωής και στη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα του προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με την Patras Broadband, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η δωρεά και εγκατάσταση 18 απινιδωτών σε σχολικές μονάδες του νομού Αχαΐας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Patras Broadband για την έμπρακτη κοινωνική της προσφορά, καθώς και προς την ομάδα ATLS Patras – Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών για τη συμβολή τους στην επιμόρφωση και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.