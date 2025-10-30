Ο λόγος πίσω από το «κουμπί»: Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας

Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε η δημόσια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε από το υπουργείου Πολέμου (σ.σ. το μέχρι πρόσφατα υπουργείο Άμυνας) των ΗΠΑ να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο την Αμερική ήταν το 1992. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social με τους New York Times να ερμηνεύουν ότι όρος «σε ισότιμη βάση» μπορεί να σημαίνει ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε επίδειξη της δύναμης των αμερικανικών πυραύλων ή των υποβρύχιων πυρηνικών όπλων και δεν θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή.

Η οργή για τη Ρωσία

Αν και ακόμα δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε την κίνηση Τραμπ ενώ πετούσε για να συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θεωρείται πολύ πιθανό, όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, ο Αμερικανός πρόεδρος «να εξοργίστηκε από τις πρόσφατες επιδείξεις τέτοιων οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία». Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είχε δοκιμάσει με επιτυχία τον πυρηνικό πύραυλο κρουζ Burevestnik που κατά τη Μόσχα έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει πάνω από τον Ειρηνικό και την ανατολική Ρωσία για να χτυπήσει την αμερικανική δυτική ακτή. Παράλληλα, την Τετάρτη δήλωσε ότι «χθες πραγματοποιήσαμε ακόμη μία δοκιμή, ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος, ενός υποθαλάσσιου drone, του Ποσειδώνα».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km<br><br>A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal ? <a href="https://t.co/IjcrJRWJp5">https://t.co/IjcrJRWJp5</a> <a href="https://t.co/fABARGFVJs">pic.twitter.com/fABARGFVJs</a></p>— Sputnik India (@Sputnik_India) <a href="https://twitter.com/Sputnik_India/status/1982421346379534438?ref_src=twsrc%5Etfw">October 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την κίνηση αυτή της Μόσχας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος ομόλογός του θα πρέπει να εργάζεται για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους». Η στροφή της Κίνας από τον Σι Τζινπίνγκ

Την ίδια ώρα η Κίνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα «δύσκολο πυρηνικό αίνιγμα» για τον Τραμπ, όπως σημειώνουν οι New York Times καθώς ποτέ δεν έχει υπογράψει συνθήκες περιορισμού των πυρηνικών όπλων. Αν και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η «ελάχιστη αποτρεπτική δύναμη» της, που αριθμούσε μόλις μερικές εκατοντάδες πυρηνικά όπλα, σε σύγκριση με τις χιλιάδες που κατείχαν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαινόταν πολύ μικρή για να προκαλέσει ανησυχία, επί ημερών Σι Τζινπίνγκ η πολιτική αυτή εγκαταλείφθηκε. Αρχικά κρυφά και στη συνέχεια δημόσια, η Κίνα δημιούργησε νέα σιλό πυραύλων σε κοινή θέα των αμερικανικών δορυφόρων κατασκοπείας. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι το Πεκίνο θα διαθέτει περίπου 1.000 όπλα το 2030 και 1.500 το 2035, αριθμός που θα έφερνε την Κίνα στο ίδιο επίπεδο με τα τρέχοντα οπλοστάσια που διαθέτουν ΗΠΑ και Ρωσία