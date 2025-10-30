Ναύπακτος: Μετέφερε ζώα εν μέσω περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά

Το πρωί της Πέμπτης, η Κτηνιατρική Υπηρεσία ενημερώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου για τον εντοπισμό ενός διερχόμενου φορτηγού που μετέφερε 200 ζώα, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά.

Τα ζώα προέρχονταν από έξι εκτροφές σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας και προορίζονταν για μεταφορά εκτός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των εμπλεκομένων, με τον οδηγό του φορτηγού να συλλαμβάνεται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Κτηνίατροι πραγματοποίησαν έλεγχο και έδωσαν οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των ζώων.

Παράλληλα, θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις τόσο για τους υπεύθυνους της μεταφοράς όσο και για τους κτηνοτρόφους.