Σεβίλλη και Ουέλβα βυθίστηκαν στο νερό: Πλημμύρες σε νοσοκομεία και σχολεία, ακινητοποιημένα μετρό και τρένα

Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Ανδαλουσία τις προηγούμενες ώρες με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετές περιοχές.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Σεβίλλη, η οποία χθες όλη μέρα ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό και η Ουέλβα, όπου το επίπεδο κινδύνου χθες ανέβηκε στο κόκκινο σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να ζητηθεί από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, καταστήματα, υπόγεια και ισόγεια κτιρίων.