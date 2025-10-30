Σεβίλλη και Ουέλβα βυθίστηκαν στο νερό: Πλημμύρες σε νοσοκομεία και σχολεία, ακινητοποιημένα μετρό και τρένα

Καταρρακτώδεις βροχές παρέλυσαν την περιοχή
Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Ανδαλουσία τις προηγούμενες ώρες με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετές περιοχές.
Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Σεβίλλη, η οποία χθες όλη μέρα ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό και η Ουέλβα, όπου το επίπεδο κινδύνου χθες ανέβηκε στο κόκκινο σε μεγάλο μέρος της περιοχής.
Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να ζητηθεί από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, καταστήματα, υπόγεια και ισόγεια κτιρίων.
Δεκάδες δρόμοι και πανεπιστήμια σταμάτησαν να λειτουργούν καθώς πλημμύρισε βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής.
Στην νήσο Κριστίνα, ένας υδροστρόβιλος προκάλεσε την πτώση δέντρων, τοίχων και άλλων κατασκευών. Ο δήμαρχος Τζενάρο Όρτα εξήγησε χθες ότι «από τις 8:00 π.μ. σημειώθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων, συνοδευόμενη από υδροστρόβιλο που προκάλεσε πολυάριθμα περιστατικά».
Ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι το φαινόμενο ήταν ξαφνικό, «επειδή δεν είχαμε καν πορτοκαλί συναγερμό, μόνο κίτρινο αρχικά», και ζήτησε από τους κατοίκους «να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο».
Προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Virgen Macarena στη Σεβίλλη όπου πλημμύρισε.
Οι πλημμύρες ανάγκασαν την αναστολή της λειτουργίας και του Μετρό, ενώ τα προαστιακά τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα. Επιπλέον, η γραμμή Σεβίλλη-Ουέλβα παραμένει κλειστή λόγω διακοπής ρεύματος. Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Fibes υπέστη επίσης τις επιπτώσεις της καταιγίδας και, λόγω διακοπής ρεύματος, αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του και να αναβάλει την έναρξη του Σαλονιού Αυτοκινήτου της Σεβίλλης.
Από τις ισχυρές βροχές κατέρρευσε η στέγης ενός βιομηχανικού κτιρίου, ενώ στο Κάμας, ένα νηπιαγωγείο υπέστη σοβαρές ζημιές από το νερό.
