Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επιστολή στο Υπερταμείο για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Αχαΐα

Παρέμβαση προς τους Διευθύνοντες Σύμβουλους του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ πραγματοποίησε η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ζητώντας την αποφυγή κλεισίματος υποκαταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Παρέμβαση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΤΑ Α.Ε., Γρηγόριο Σκλήκα, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας.

Στην επιστολή της, η κα. Αλεξοπούλου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, καθώς και στην Κλειτορία και στη Δάφνη του Δήμου Καλαβρύτων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχές με έντονο ορεινό χαρακτήρα, όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες είναι ήδη περιορισμένη.

Όπως σημειώνει, η παύση λειτουργίας των συγκεκριμένων υποκαταστημάτων θα υποχρεώσει τους κατοίκους να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές ταχυδρομικές πράξεις, γεγονός που προκαλεί σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και επαγγελματίες.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογραμμίζει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολιτεία ενθαρρύνει την παραμονή νέων οικογενειών και επαγγελματιών στην ελληνική περιφέρεια, είναι αντιφατικό να αποσύρονται δομές που αποτελούν προϋπόθεση για μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή καθημερινότητα. Δεν είναι δυνατόν –σημειώνει- να ζητείται από τους πολίτες να μείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην ύπαιθρο, όταν στερούνται βασικών υπηρεσιών όπως η ταχυδρομική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κοινωνική διάσταση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια είναι αδιαμφισβήτητη και ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις που θα επιτρέψουν τη διατήρηση ταχυδρομικής παρουσίας στις συγκεκριμένες περιοχές, έστω και υπό τη μορφή υποκαταστήματος.

Η παρέμβαση της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτού ΝΔ Αχαΐας στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Αχαΐας στις απαραίτητες υπηρεσίες, στην αποτροπή της αποδυνάμωσης της υπαίθρου και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του νομού.