#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τον Κορυδαλλό αντιμετωπίζει η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ

Απαιτητικός αγώνας για την Ακαδημία των Σπορ

Για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ, η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ την Κυριακή στις 13:45 στο κλειστό γυμναστήριο Κορυδαλλού θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα του Δήμου Κορυδαλλού.

Το ρόστερ της γηπεδούχου αποτελείται από έμπειρες αθλήτριες αφού αγωνίζονται για αρκετά χρόνια σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Οι παίκτριες της Βάσως Βουκελάτου καλούνται σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα να είναι αρκετά προσεκτικές, γιατί κάθε λάθος θα τους στοιχίζει για την τελική έκβασή του.

Από την ομάδα της Πάτρας θα απουσιάσει η Σοφία Χριστοπούλου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακαδημία των Σπορ Χάντμπολ

