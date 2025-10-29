Η Μονακό λύγισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 92-87

Έπειτα από μία επική μάχη στο ΣΕΦ ανάμεσα σε δύο φαβορί για το Final Four της Euroleague, η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού με 92-87 για την 7η αγωνιστική, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βγάζει χαρακτήρα και να αλώνει την έδρα των Πειραιωτών για δεύτερη σερί φορά.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζώκα, μιας και πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη της κόντρα στους Πειραιώτες. Δύο νίκες έχουν έρθει για την κανονική διάρκεια της Euroleague, μία στον ημιτελικό του περσινού Final Four και μία σε φιλικό.

Οι δύο ομάδες, οι οποίες είναι διεκδικήτριες και του φετινού τίτλου της Euroleague, έδωσαν μία απίστευτη μάχη για 40 λεπτά, με τους Μονεγάσκους να είναι πιο ψύχραιμοι στο φινάλε και να φτάνουν στο διπλό, παρά την επική προσπάθεια του Τάιλερ Ντόρσεί στο φινάλε.

Στο 4-3 έπεσε ο Ολυμπιακός (1-2 εντός και 3-1 εκτός έδρας), που δεν σούταρε καλά, έκανε πολλά λάθη και δεν είχε σημαντικούς του παίκτες σε καλή κατάσταση. Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε χαμηλά, με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ να είναι απελπιστικά μόνοι στο εμπρός μέρος του γηπέδου.

Στο 4-3 ανέβηκε η Μονακό, στο 4-3 βρίσκεται πλέον και ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ την Παρασκευή (31/10/2025). Από την πλευρά της, η ομάδα του Σπανούλη θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή.