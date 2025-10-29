«BRIDGES Jazz Festival»: Το πρώτο τετραήμερο φεστιβάλ τζαζ στην Πάτρα στο θέατρο «Λιθογραφείον»

Μια νέα πολιτιστική πρόταση έρχεται να γεφυρώσει την τζαζ με το πατρινό κοινό. Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Πάτρα το τετραήμερο “BRIDGES Jazz Festival” στο θέατρο «Λιθογραφείον», με καθημερινή ώρα έναρξης των συναυλιών στις 9:30 μ.μ.

Το φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Λέσχης Φίλων Κλασικής Μουσικής και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη, με στόχο να αναδείξει σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις και να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τους φίλους της τζαζ στην πόλη.

Η δωρεάν είσοδος για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της φοιτητικής συμμετοχής στον πολιτισμό, το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη έχει εξασφαλίσει τη διάθεση 250 δωρεάν εισιτηρίων για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κράτηση μέσω του link: ticketservices.gr/event/bridges-jazz-festival

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Πέμπτη 30/10 — QUARTET

Harris Lambrakis Quartet

Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Δημήτρης Θεοχάρης (πιάνο), Δημήτρης Τσεκούρας (κοντραμπάσο), Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)

Modal διασταυρώσεις Ανατολής και Δύσης – ένας πλήρης καμβάς μουσικής συνομιλίας.

Παρασκευή 31/10 — TRIO

Costis Christodoulou Trio — presents “Crescent” by John Coltrane

Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο), Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Σεραφείμ Μπέλλος (τύμπανα)

Η γεωμετρία της τριάδας: ρυθμός, αρμονία και γραμμή σε διαρκή ένταση.

Σάββατο 1/11 — DUO & SOLO

Beyond Patras Sky Duo

Βασίλης Τζιατζιάς (κιθάρα), Σπήλιος Καστάνης (κοντραμπάσο)

Διάλογος δύο φωνών – αφαιρετικός ήχος και σύγχρονες αναγνώσεις.

Κυριακή 2/11

Giorgos Kokkinaris Solo — «Σώσμα»

Σόλο κοντραμπάσο: η σωματικότητα του ήχου και η παύση που μετατρέπεται σε αφήγηση.

Το Φεστιβάλ «γεφυρώνει» ιδέες, σκηνές και ακροατήρια: από την ατομική φωνή ενός οργάνου έως την πολυφωνία ενός κουαρτέτου, από την κλασική παιδεία της Λέσχης προς την ανοιχτή περιπέτεια της τζαζ, από την πόλη προς τη Δυτική Ελλάδα. Η φετινή θεματική με τον επιμέρους τίτλο 4-3-2-1 χαρτογραφεί την εξέλιξη της τζαζ συνομιλίας (quartet, trio, duo, solo), προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σενάριο παρακολούθησης των τεσσάρων συναυλιών στις οποίες συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς.

Η διοργάνωση του BRIDGES Jazz Festival από τη Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μουσικής παρουσιάζει τον επιπλέον συμβολισμό της σύνδεσης της τυπικά «κλασσικής» μουσικής που η Λέσχη υπηρετεί με συνέπεια από το 1981, με τους μουσικούς και το κοινό της τζαζ, επιμένοντας ότι η ονομασία κλασική μουσική αντανακλά στην αισθητική και την ποιότητα της μουσικής και όχι σε συγκεκριμένο είδος της. Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του φεστιβάλ είναι ο Σπήλιος Καστάνης, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς και διοργανωτές εκδηλώσεων και φεστιβάλ στον χώρο της ελληνικής τζαζ σκηνής, με πλήθος διεθνών συνεργασιών.