«BRIDGES Jazz Festival»: Το πρώτο τετραήμερο φεστιβάλ τζαζ στην Πάτρα στο θέατρο «Λιθογραφείον»

250 δωρεάν εισιτηρίων για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη
Μια νέα πολιτιστική πρόταση έρχεται να γεφυρώσει την τζαζ με το πατρινό κοινό. Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Πάτρα το τετραήμερο “BRIDGES Jazz Festival” στο θέατρο «Λιθογραφείον», με καθημερινή ώρα έναρξης των συναυλιών στις 9:30 μ.μ.
Το φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Λέσχης Φίλων Κλασικής Μουσικής και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη, με στόχο να αναδείξει σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις και να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τους φίλους της τζαζ στην πόλη.
Η δωρεάν είσοδος για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της φοιτητικής συμμετοχής στον πολιτισμό, το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη έχει εξασφαλίσει τη διάθεση 250 δωρεάν εισιτηρίων για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κράτηση μέσω του link: ticketservices.gr/event/bridges-jazz-festival
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ
Πέμπτη 30/10 — QUARTET
Harris Lambrakis Quartet
Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Δημήτρης Θεοχάρης (πιάνο), Δημήτρης Τσεκούρας (κοντραμπάσο), Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)
Modal διασταυρώσεις Ανατολής και Δύσης – ένας πλήρης καμβάς μουσικής συνομιλίας.
Παρασκευή 31/10 — TRIO
Costis Christodoulou Trio — presents “Crescent” by John Coltrane
Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο), Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Σεραφείμ Μπέλλος (τύμπανα)
Η γεωμετρία της τριάδας: ρυθμός, αρμονία και γραμμή σε διαρκή ένταση.
Σάββατο 1/11 — DUO & SOLO
Beyond Patras Sky Duo
Βασίλης Τζιατζιάς (κιθάρα), Σπήλιος Καστάνης (κοντραμπάσο)
Διάλογος δύο φωνών – αφαιρετικός ήχος και σύγχρονες αναγνώσεις.
Κυριακή 2/11
Giorgos Kokkinaris Solo — «Σώσμα»
Σόλο κοντραμπάσο: η σωματικότητα του ήχου και η παύση που μετατρέπεται σε αφήγηση.
Το Φεστιβάλ «γεφυρώνει» ιδέες, σκηνές και ακροατήρια: από την ατομική φωνή ενός οργάνου έως την πολυφωνία ενός κουαρτέτου, από την κλασική παιδεία της Λέσχης προς την ανοιχτή περιπέτεια της τζαζ, από την πόλη προς τη Δυτική Ελλάδα. Η φετινή θεματική με τον επιμέρους τίτλο 4-3-2-1 χαρτογραφεί την εξέλιξη της τζαζ συνομιλίας (quartet, trio, duo, solo), προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σενάριο παρακολούθησης των τεσσάρων συναυλιών στις οποίες συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς.
Η διοργάνωση του BRIDGES Jazz Festival από τη Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μουσικής παρουσιάζει τον επιπλέον συμβολισμό της σύνδεσης της τυπικά «κλασσικής» μουσικής που η Λέσχη υπηρετεί με συνέπεια από το 1981, με τους μουσικούς και το κοινό της τζαζ, επιμένοντας ότι η ονομασία κλασική μουσική αντανακλά στην αισθητική και την ποιότητα της μουσικής και όχι σε συγκεκριμένο είδος της. Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του φεστιβάλ είναι ο Σπήλιος Καστάνης, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς και διοργανωτές εκδηλώσεων και φεστιβάλ στον χώρο της ελληνικής τζαζ σκηνής, με πλήθος διεθνών συνεργασιών.
