Πάτρα: Εκδήλωση για τις Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και επαγγέλματα στην ανθρώπινη ιστορία

Το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διοργανώνουν, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 6μμ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, εκδήλωση-συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης (31 Οκτωβρίου) της Φωτογραφικής Έκθεσης του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας».

Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί η συνομιλία ανάμεσα σε μία φωτογραφία του Robert McCabe με το έργο Soil/Toil, εμπνευσμένο από τη φωτογραφία αυτή, του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου μέσα από την οποία προτείνεται ένα ευρύ πεδίο διαλόγου επάνω σε θέματα Περιβάλλοντος, δόμησης, παραδοσιακών επαγγελμάτων και σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών.

Συνομιλούν στο πνεύμα αυτό, η αρχαιολόγος Anne McCabe, ο αρχαιολόγος της ΕΦΑ Αχαΐας Γιάννης Μόσχος και ο εικαστικός Γιάννης Παπαδόπουλος με συντονίστρια την ιστορικό τέχνης Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου, για την πορεία των παραδοσιακών τεχνικών, των φυσικών μεθόδων δόμησης και επαγγελμάτων στην ανθρώπινη ιστορία, την επικαιρότητά τους στις σημερινές τεχνικές δόμησης και κατασκευής καθώς και τον ρόλο των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών στην ανάδειξή τους σε νέο πλαίσιο.

Χαιρετισμό απευθύνουν, η Αναστασία Κουμούση διευθύντρια ΕΦΑ Αχαΐας, ο Βαγγέλης Πολίτης –Στεργίου πρόεδρος Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη, η Κατερίνα Λυμπεροπούλου εκ μέρους των συγγραφέων του ομώνυμου λευκώματος (κείμενα: R. McCabe, Π. Ροϊλός, Κ. Λυμπεροπούλου - εκδ. Πατάκης / AbbevillePress) και ο φωτογράφος Rοbert McCabe, που θα είναι παρών.

Διάρκεια 1 ώρα.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση.