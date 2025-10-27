Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με λαμπρότητα θα εορτασθεί και φέτος η ιστορική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας.

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου, όπως ενημερώθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν:

Στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Στην Πάτρα ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Στο Αγρίνιο ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

Στον Πύργο ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτριος Σκάλκος.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, θα παραστεί στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Αγρίνιο.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος θα βρίσκεται στις εκδηλώσεις στην Πάτρα, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στην Πάτρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης στο Αγρίνιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Νίκος Κοροβέσης στον Πύργο, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παϊσιος στη Ναύπακτο.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στην Αχαΐα, η Περιφέρεια θα εκπροσωπηθεί ως εξής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας στα Καλάβρυτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος στο Αίγιο, όπως και ο βοηθός Περιφερειάρχη Χρήστος Μπούνιας, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, στην Κ. Αχαΐα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος στην Πάτρα, όπως και ο βοηθός Περιφερειάρχη Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, ενώ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αχαΐας Γιώργος Βελισσάρης στη Χαλανδρίτσα, Δημήτρης Γκαβέρας στο Αίγιο.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Περιφέρεια θα εκπροσωπηθεί ως εξής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νικόλαος Κατσακιώρης στο Αγρίνιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Στυλιανός Μπλέτσας στην Ι. Π Μεσολογγίου, οι βοηθοί Περιφερειάρχη Αμαλία Βούλγαρη στον Αστακό, Γιώργος Κοντογιάννης στο Ματαράγκα Αγρινίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Κων/νος Δαουτίδης στο Αγρίνιο.

Στην Ηλεία, η Περιφέρεια θα εκπροσωπηθεί ως εξής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος στον Πύργο, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη Θεόδωρος Βασιλόπουλος στην Αρχαία Ολυμπία, ο βοηθός Περιφερειάρχη Γιώργος Παναγούλιας σε Ανδραβίδα και Λεχαινά, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ηλείας Αθανάσιος Φούντας στην Αμαλιάδα και Δημήτρης Νικολακόπουλος στον Πύργο.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις :

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

10.30 Εκδήλωση στο Μνημείο της Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από φοιτητές, μαθητές σχολείων, προσκόπους και οδηγούς. Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους φορέων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, με την επιμέλεια της διευθύντριας Φυσικής Αγωγής ΠΕ Αχαΐας Γεωργία Μητρογιάννη.

13.30 Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς κ.λ.π..

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

07.30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και οι Μουσικές του Δήμου θα περιέλθουν στους δρόμους της πόλης παιανίζοντας θριαμβευτικά θούρια και εμβατήρια.

08.00 Έπαρση της σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα. Τιμές θα αποδώσει κατά τα κεκανονισμένα Τμήμα Στρατού μετά της Μουσικής του Δήμου.

11.00: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου (τέλος προσέλευσης επισήμων 10.50).

11.30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης όπου θα υπάρχει τιμητική φρουρά από σημαιοφόρους των Λυκείων και Γυμνασίων των Πατρών. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών και Διαδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Φιλόλογος Αλέξανδρος Χάιδας. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, αποχώρηση σημαιοφόρων και επισήμων.

12.00 Παρέλαση προ των επισήμων στην πλατεία Τριών Συμμάχων των Σωματείων, Οργανώσεων, Αντιπροσωπειών του Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΙ, μαθητών, πολεμιστών Εθνικής Αντίστασης, ΕΕΣ, Τμημάτων Στρατού.

17.32: Υποστολή σημαίας στην κεντρική προβλήτα Αγ. Νικολάου. Τιμές θα αποδώσει κατά τα κεκανονισμένα Τμήμα Στρατού μετά της Μουσικής του Δήμου.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς κ.λ.π..

10.45 Ρίψη στεφάνων για τους αφανείς ήρωες της θάλασσας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου

11.30 Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από μαθητές, μαθήτριες, σπουδαστές προσκόπους και οδηγούς στο Ηρώο Πεσόντων των Τελευταίων Πολέμων (Τρίγωνο). Τελετάρχης έχει οριστεί ο υπεύθυνος τμήματος φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Β/βαθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χαράλαμπος Τσακαλίδης.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

08.00 Έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία της Ι. Π. Μεσολογγίου

10.30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Ιερών Ναών της πόλης

11.00 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνού (πέρας προσέλευσης επισήμων 10.55). Εκφώνηση του πανηγυρικού της Ημέρας από την εκπαιδευτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου I.Π Μεσολογγίου Μαρία Παπαδημητρίου.

11.30 Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης και Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων των Τελευταίων Πολέμων (Τρίγωνο). Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τελετάρχης έχει οριστεί ο υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Αντώνιος Σωτηρόπουλος.

12.00 Παρέλαση προ των επισήμων επί της οδού Σπύρου Μουστακλή, Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, μαθητών, μαθητριών, προσκόπων, οδηγών και Τμήματος ΕΕΣ Μεσολογγίου, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Στρατού. Κατά την παρέλαση οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου θα καταλάβουν τιμητική θέση στην εξέδρα των επισήμων. Τελετάρχης έχει οριστεί ο υπεύθυνος τμήματος φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Β/βαθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χαράλαμπος Τσακαλίδης.

12.30 Απονομή τιμητικής διάκρισης στους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2025, από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

17.00 Επίσημη υποστολή σημαίας στην κεντρική πλατεία.

Στον Πύργο θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

10.00: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανασίου του Β’ (τέλος προσέλευσης επισήμων 09.59). Μετά τη δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας εντός του Ιερού Ναού από τον εκπαιδευτικό Χρυσοβαλάντη Δημητρόπουλο.

10.30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη στην κεντρική πλατεία, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων ηρώων και πεσόντων κατά την εποποιία του 1940. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Αποχώρηση σημαιοφόρων και επισήμων. Στη συνέχεια και στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο θα παρατεθεί δεξίωση προς τις Αρχές από το Δήμαρχο Πύργου.

11.30 Παρέλαση προ των επισήμων στην οδό Μανωλοπούλου των αναπήρων πολέμου, μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών, Ε.Ε.Σ., Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου, Λαογραφικών Ομίλων, Συλλόγων, Σωματείων, Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

17.30: Υποστολή σημαίας.

