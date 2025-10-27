Πάτρα: Η τεράστια ελληνική σημαία για την 28η Οκτωβρίου στην οδό Καποδιστρίου

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα αντίκρισαν όσοι πέρασαν από την οδό Καποδιστρίου στην Πάτρα, καθώς ένα νέο ζευγάρι που διαμένει στην περιοχή στόλισε το σπίτι του με μια μεγάλη ελληνική σημαία, ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Η σημαία καλύπτει μεγάλο μέρος της πρόσοψης του σπιτιού και έγινε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της γειτονιάς, που σταματούν για να τη φωτογραφίσουν ή να σχολιάσουν την πρωτοβουλία.