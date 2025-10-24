Πάτρα - Veso Mare: Στη Jumbo το εμπορικό κέντρο με τίμημα 10,8 εκατ. ευρώ

Από τη Eurobank
Στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) με την EUROBANK προχώρησε η JUMBO για την απόκτηση του 100% της ΗERALD 2, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE επί στης Ακτής Δυμαιών στην Πάτρα.
Στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο η Jumbo διατηρεί ήδη κατάστημα.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η JUMBO κατέστη μοναδική μέτοχος της ΗERALD 2, κατέχοντας το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη.
