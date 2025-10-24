Πάτρα: Διήμερη ιερά πανήγυρη για την Παναγία Ελευθερώτρια

Ιερά πανήγυρη θα έχει η ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγυιά της Πάτρας στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το πρόγραμμα της θρησκευτικής πανήγυρης για την Παναγία Ελευθερώτρια, τη Δευτέρα 27-10 στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μετ' αρτοκλασίας.

Ανήμερα την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα του εορτασμού της εθνικής επετείου του Όχι, θα τελεστεί ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία λειτουργία και μετά η Δοξολογία για την εθνική επέτειο.

Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 28-10 θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός και ιερά παράκληση στην Παναγία Ελευθερώτρια.

Σημειώνεται πως στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγυιά, φυλάσεται εφέστια εικόνα της Παναγίας της Ελευθερώτριας και αυτή είναι η ωραία αφορμή για τον διήμερο αυτό εορτασμό.

*Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό κέντρο της ενορίας.