Μια βόλτα στη Στεμνίτσα - Το κεφαλοχώρι της Αρκαδίας που κλέβει τις εντυπώσεις το φθινόπωρο

Όταν κανείς πρωτοβλέπει τη Στεμνίτσα να αιωρείται πανέμορφη, πάνω στα απότομα υψώματα του φαραγγιού, δεν μπορεί παρά να δηλώσει εντυπωσιασμένος.

Χτισμένη στο Μαίναλο, από τα ψηλότερα χωριά της Ελλάδας -στα 1080 μέτρα υψόμετρο- και ανάμεσα σε τέσσερις ρεματιές βάσει της φημισμένης αμυντικής της αρχιτεκτονικής, η Στεμνίτσα δικαίως αποτελεί προορισμό τόσο ξεχωριστό, ο οποίος με τα πρώτα κρύα ξεκινά να… αποθεώνεται από τους Έλληνες παραθεριστές.

Κεφαλοχώρι με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, εκπληκτική θέα, γεμάτο γραφικά πέτρινα σοκάκια, είναι ιστορικός διατηρητέος οικισμός από το 1985. Το όνομά της προέρχεται από το σλάβικο τοπωνύμιο που σημαίνει «κλειστό και δασωμένο μέρος». Το επίσημο όνομά της είναι Υψούς, από την κόρη του Υψούντα, ένα από τα 50 παιδιά του Αρκάδα, γαία όλων των Θεών και μυθικών ηρώων του κόσμου.

Στεμνίτσα για… απόλυτη χαλάρωση

Στο χωριό αυτό είναι λες και σταμάτησε ο χρόνος. Στην πανέμορφη Στεμνίτσα, που ήταν και η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας, πρωταγωνιστούν η υψηλού επιπέδου τουριστική υποδομή, το παραδοσιακό στυλ της περιοχής, τα γραφικά φιδίσια καλντερίμια, τα επιβλητικά αρχοντικά της και οι παλιές εκκλησίες από τον 14ο και 15ο αιώνα.

Το μέρος είναι ολόκληρο ένα αξιοθέατο για την φυσική του ομορφιά, την ιδιαίτερη θέση του στον χάρτη αλλά κυρίως για την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.

Θεωρείται ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν την ησυχία και ρομαντικές βόλτες σε μικρογειτονιές με μοναδικά λιθόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα από σπίτια και αυλές, βρύσες και σκιερούς θόλους στα ισόγεια των σπιτιών, που θυμίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά».