Μια βόλτα στη Στεμνίτσα - Το κεφαλοχώρι της Αρκαδίας που κλέβει τις εντυπώσεις το φθινόπωρο

Η Στεμνίτσα δικαίως αποτελεί προορισμό τόσο ξεχωριστό
Όταν κανείς πρωτοβλέπει τη Στεμνίτσα να αιωρείται πανέμορφη, πάνω στα απότομα υψώματα του φαραγγιού, δεν μπορεί παρά να δηλώσει εντυπωσιασμένος.
Χτισμένη στο Μαίναλο, από τα ψηλότερα χωριά της Ελλάδας -στα 1080 μέτρα υψόμετρο- και ανάμεσα σε τέσσερις ρεματιές βάσει της φημισμένης αμυντικής της αρχιτεκτονικής, η Στεμνίτσα δικαίως αποτελεί προορισμό τόσο ξεχωριστό, ο οποίος με τα πρώτα κρύα ξεκινά να… αποθεώνεται από τους Έλληνες παραθεριστές.
Κεφαλοχώρι με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, εκπληκτική θέα, γεμάτο γραφικά πέτρινα σοκάκια, είναι ιστορικός διατηρητέος οικισμός από το 1985. Το όνομά της προέρχεται από το σλάβικο τοπωνύμιο που σημαίνει «κλειστό και δασωμένο μέρος». Το επίσημο όνομά της είναι Υψούς, από την κόρη του Υψούντα, ένα από τα 50 παιδιά του Αρκάδα, γαία όλων των Θεών και μυθικών ηρώων του κόσμου.
Στεμνίτσα για… απόλυτη χαλάρωση
Στο χωριό αυτό είναι λες και σταμάτησε ο χρόνος. Στην πανέμορφη Στεμνίτσα, που ήταν και η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας, πρωταγωνιστούν η υψηλού επιπέδου τουριστική υποδομή, το παραδοσιακό στυλ της περιοχής, τα γραφικά φιδίσια καλντερίμια, τα επιβλητικά αρχοντικά της και οι παλιές εκκλησίες από τον 14ο και 15ο αιώνα.
Το μέρος είναι ολόκληρο ένα αξιοθέατο για την φυσική του ομορφιά, την ιδιαίτερη θέση του στον χάρτη αλλά κυρίως για την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.
Θεωρείται ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν την ησυχία και ρομαντικές βόλτες σε μικρογειτονιές με μοναδικά λιθόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα από σπίτια και αυλές, βρύσες και σκιερούς θόλους στα ισόγεια των σπιτιών, που θυμίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά».
Εκδρομές στη γύρω περιοχή
Η Στεμνίτσα ανέκαθεν αποτελούσε ορμητήριο για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή της Γορτυνίας ή να κάνουν σπορ στον Λούσιο. Επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο που βρίσκεται απέναντι από τη σχολή Αργυροχρυσοχοϊας, τη γειτονιά του Κάστρου με τα γραφικά σπιτάκια της (οικία Ροϊλού) και το πυργόσπιτο του Μπουρνάζου στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής. Την προσοχή μας αξίζουν φυσικά και τα μοναστήρια του Προδρόμου και της Ζωοδόχου Πηγής αλλά και το πανέμορφο ελατόδασος του Μαίναλου.
Μην παραλείψετε να απολαύστε τη θέα από το Ηρώο, σίγουρα δεν θα έχετε δει κάτι παρόμοιο πουθενά. Απέναντι, θα δείτε το Λύκαιον Όρος, αριστερά στο βάθος τον Ταΰγετος και δεξιά το Ιόνιο Πέλαγος (ναι, και αυτό φαίνεται από την Στεμνίτσα!).
Διαμονή και γεύση
Για τη διαμονή σας, έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε αναπαλαιωμένα αρχοντικά, resorts με όλες τις ανέσεις αλλά καιπαραδοσιακούς, πετρόχτιστους ξενώνες που προτιμώνται από τους λάτρεις της ελληνικής αισθητικής και παράδοσης.
Οι τιμές είναι για κάθε budget, αφού οι επιλογές είναι πολλές!
Στην κεντρική πλατεία που σφύζει από ζωή λειτουργούν όμορφα ταβερνάκια με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και καλό κρασί, καφενεία και ζαχαροπλαστεία με γλυκά… από άλλο πλανήτη!
Μην ξεχάσετε να αγοράσετε για το σπίτι σπιτικά ζυμαρικά και γλυκά εύκολα στη μεταφορά όπως είναι τα πούρα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες. Στη Στεμνίτσα θα βρείτε και εκπληκτικά ασημικά και χρυσαφικά, φτιαγμένα από τους ντόπιους (και ιδιαίτερα ταλαντούχους!) τεχνίτες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr