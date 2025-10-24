Θεατρικό εργαστήρι ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Παραμυθομαγειρέματα με τον "Ποντικάριν στο φεγγάρι"

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Πάτρας πραγματοποιεί τις ακόλουθες δράσεις αυτό το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025.

Παραμυθομαγειρέματα

Σάββατο 25-10, 5:00 - 6.30 μ.μ.

Για παιδιά 3 έως 6 ετών

Ο Ποντικάριν ζει μόνος του στο φεγγάρι, σε ένα σπιτάκι φτιαγμένο από κιμωλία. Έχει ένα τηλεσκόπιο και παρατηρεί μια γιορτή γενεθλίων στη Γη και εύχεται να μπορούσε να βρίσκεται εκεί, καθώς του αρέσουν πολύ τα δώρα και η χαρά των παιδιών.

Ξαφνικά ένα μπαλόνι φτάνει στο φεγγάρι… Ο Ποντικάριν σκέφτεται πώς θα μπορούσε να το επιστρέψει στο παιδί που το έχασε.

Άραγε τι θα συμβεί θα τα καταφέρει και αν ναι πως;

Ελάτε να "παραμυθομαγειρέψουμε" με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και...με συνταγή ένα παραμύθι γεμάτο νοήματα και νοστιμιά!

Το παραμύθι «Ο Ποντικάριν στο Φεγγάρι» είναι ένα παιδικό βιβλίο των Corrinne Averiss (συγγραφέας) και Lorna Hill (εικονογράφος), που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Διόπτρα.