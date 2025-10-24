Θεατρικό εργαστήρι ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Παραμυθομαγειρέματα με τον "Ποντικάριν στο φεγγάρι"

Το Σάββατο 25-10 στις 5 το απόγευμα - Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 6 ετών - Θα ακολουθήσει δράση για το Ελισσαβετιανό Θέατρο για παιδιά 6 έως 10 ετών
Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Πάτρας πραγματοποιεί τις ακόλουθες δράσεις αυτό το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025.
Παραμυθομαγειρέματα
Σάββατο 25-10, 5:00 - 6.30 μ.μ.
Για παιδιά 3 έως 6 ετών
Ο Ποντικάριν ζει μόνος του στο φεγγάρι, σε ένα σπιτάκι φτιαγμένο από κιμωλία. Έχει ένα τηλεσκόπιο και παρατηρεί μια γιορτή γενεθλίων στη Γη και εύχεται να μπορούσε να βρίσκεται εκεί, καθώς του αρέσουν πολύ τα δώρα και η χαρά των παιδιών.
Ξαφνικά ένα μπαλόνι φτάνει στο φεγγάρι… Ο Ποντικάριν σκέφτεται πώς θα μπορούσε να το επιστρέψει στο παιδί που το έχασε.
Άραγε τι θα συμβεί θα τα καταφέρει και αν ναι πως;
Ελάτε να "παραμυθομαγειρέψουμε" με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και...με συνταγή ένα παραμύθι γεμάτο νοήματα και νοστιμιά!
Το παραμύθι «Ο Ποντικάριν στο Φεγγάρι» είναι ένα παιδικό βιβλίο των Corrinne Averiss (συγγραφέας) και Lorna Hill (εικονογράφος), που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Διόπτρα.
Σκηνές θεάτρου: ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤΙΑΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σάββατο 25-10-2025, 7.00 - 8.30 μ.μ.
Για παιδιά 6 έως 10 ετών.
Σας προσκαλούμε σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο του θεάτρου! Μαζί, θα ανακαλύψουμε διαφορετικά είδη θεάτρου, από το αρχαίο δράμα μέχρι και το μιούζικαλ σε 4 μοναδικά θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα!
Το πρώτο μας ταξίδι στον χρόνο και το χώρο ξεκινά στην Αγγλία του 16ου αιώνα! Ναι, σωστά διάβασες! Που γίνονταν οι παραστάσεις; Τι κοστούμια φορούσαν οι ηθοποιοί; Τι ιστορίες ‘’ζωντάνευαν’’ με την τέχνη τους; Ποιος, επιτέλους, είναι ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ;
Θα τα ανακαλύψουμε μαζί! Με οδηγό την φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μεταφερθούμε σε άλλη εποχή. Θα ανακαλύψουμε πως ήταν να "ζεις" το θέατρο και να δημιουργείς πριν από… αιώνες!
Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες: Θεατρικό Εργαστήρι – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (οδός Φαβιέρου 43).
Τηλ: 2614 014979,693 231 1567 (απογευματινές ώρες)
Εμψυχώνουν: Τζαμαρία Ιωάννα & Τσίχλας Νικόλας
Κόστος συμμετοχής: 7ευρώ/ θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα.
