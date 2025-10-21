Πάτρα: Στο Πάνθεον η παράσταση "Όταν Έκλαψε ο Νίτσε"

Η παράσταση που ανέβηκε στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας και στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής την καλλιτεχνική περίοδο 2024-2025, με συνεχόμενα sold out και συνεχίζεται στο Θέατρο Πορεία, "Όταν έκλαψε ο Νίτσε" θα παιχθεί αυτή την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2025 στη σκηνή του θέατρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα στις 21.00.

Φρίντριχ Νίτσε ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ ο Γιάννης Κότσιφας και Ζίγκμουντ Φρόιντ ο Μάνος Βαβαδάκης. Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου.

Η θρυλική παράσταση «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου που ανέβηκε το 2011 με τεράστια επιτυχία στο Θέατρο Θησείον αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και παίχτηκε με sold out παραστάσεις, αποτελώντας την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της θεατρικής διασκευής του παγκόσμιου μπεστ σέλλερ του Ίρβιν Γιάλομ, επιστρέφει μετά από 13 χρόνια.

Δύο μεγάλες προσωπικότητες του 19ου αιώνα σε κρίση μέσης ηλικίας. Μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Επί σκηνής ξετυλίγεται η ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, δύο ανθρώπους που ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και αδυναμίες. Ο Νίτσε θα κλάψει, αλλά και ο Μπρόιερ θα λυτρωθεί. Η διαδικασία της κατανόησης της ανθρώπινης ψυχής έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αστυνομικής ιστορίας: αναζήτηση στοιχείων, απρόβλεπτες εξελίξεις, εμφάνιση σχεδόν ανυπέρβλητων εμποδίων, ακόμα και κίνδυνο θανάτου.

Τρεις άντρες ζωντανεύουν το έργο, πότε ως αφηγητές και πότε υποδυόμενοι ρόλους. Οι ποθητές γυναίκες, η εκρηκτική Λου Σαλομέ, η ευάλωτη Άννα Ο., η σταθερή κυρία Μπρόιερ παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια και τη φωνή των ανδρών σε μια ιστορία όπου εκείνες έχουν τον πρωταρχικό ρόλο.

Δύο εκπληκτικές επιστολές που ανακαλύφθηκαν πριν μερικά χρόνια δείχνουν ότι η φανταστική συνάντηση που εμπνεύστηκε ο Ίρβιν Γιάλομ μεταξύ Νίτσε, Μπρόιερ και του νεαρού Φρόιντ θα μπορούσε να έχει συντελεστεί στην πραγματικότητα. Έχουμε την απίθανη περίπτωση όπου 140 χρόνια μετά τα γεγονότα και 30 χρόνια από τη συγγραφή του μυθιστορήματος, η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τη μυθοπλασία του συγγραφέα.

Συντελεστές παράστασης

Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικό - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Φαίη Κοτσιλίτη

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Μάνος Βαβαδάκης

Παραγωγή: Γιώργος Λυκιαρδόπουλος-Λυκόφως ΑΜΚΕ

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Επιμέλεια εικόνας: Dasc Branding

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 23€ Κανονικό και 18€ Φοιτητές, Άνεργοι, ΑμεΑ.

Προπώληση στο ticketservices.gr και στο ταμείο του Πάνθεον (2610 325778).