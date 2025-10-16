Η σπονδυλωτή παράσταση "Bus Stop" σε σκηνοθεσία του Τζίμη Πολίτη στο Επίκεντρο+

Το Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα θα παρουσιάσει από την Πέμπτη 16/10/2025 για λίγες παραστάσεις (Πέμπτη με Κυριακή) το έργο με τίτλο "BUS STOP" σε σκηνοθεσία του Πατρινού δημιουργού Τζίμη Πολίτη. Τα κείμενα είναι των Τζίμη Πολίτη και Ιωάννας Κάμαρη. Η πρεμιέρα της παράστασης είναι προγραμματισμένη για απόψε Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στις 21.15 στη σκηνή του θεάτρου Επίκεντρο+.

Συνήθως στην στάση του λεωφορείου πάντα έχεις χρόνο για ένα τηλεφώνημα που έπρεπε να είχες κάνει… Ή ένα τηλεφώνημα που δέχεσαι και δεν το περιμείνεις. Αυτά και άλλα πολλά, μπορεί να συμβούν σε τυχαίους ανθρώπινους χαρακτήρες, περιμένοντας το αστικό λεωφορείο.