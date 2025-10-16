Η σπονδυλωτή παράσταση "Bus Stop" σε σκηνοθεσία του Τζίμη Πολίτη στο Επίκεντρο+

Οι παραστάσεις ξεκινούν απόψε Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 21.15 και θα συνεχιστούν έως & την Κυριακή 26-10-2025
Το Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα θα παρουσιάσει από την Πέμπτη 16/10/2025 για λίγες παραστάσεις (Πέμπτη με Κυριακή) το έργο με τίτλο "BUS STOP" σε σκηνοθεσία του Πατρινού δημιουργού Τζίμη Πολίτη. Τα κείμενα είναι των Τζίμη Πολίτη και Ιωάννας Κάμαρη. Η πρεμιέρα της παράστασης είναι προγραμματισμένη για απόψε Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στις 21.15 στη σκηνή του θεάτρου Επίκεντρο+.
Συνήθως στην στάση του λεωφορείου πάντα έχεις χρόνο για ένα τηλεφώνημα που έπρεπε να είχες κάνει… Ή ένα τηλεφώνημα που δέχεσαι και δεν το περιμείνεις. Αυτά και άλλα πολλά, μπορεί να συμβούν σε τυχαίους ανθρώπινους χαρακτήρες, περιμένοντας το αστικό λεωφορείο.
Στην παράσταση "Bus Stop" παίζουν με σειρά εμφάνισης οι:
Παναγιώτης Τομαράς
Νίκος Γασπαρινάτος
Ευτυχία Μπίλελη
Ιωάννα Κάμαρη
Αλίκη Ράγκου
Νάνσυ Κωνσταντινίδη.
Σκηνοθεσία: Τζίμης Πολίτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Ντότσικα
Επιμέλεια Κοστουμιών: Νάνσυ Κωνσταντινίδη
Μουσικές επιλογές: Γιάννης Θανόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Παναγιώτης Τομαράς
Βίντεο – φωτογραφία αφίσας: Κάραν Πράσσερ.
Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος
Ήχος - Φώτα-χειρισμός κονσόλας: Νίκος Γιατράκος
Κατασκευή σκηνικού: Χρήστος Σαλαμούρας-Νίκος Γασπαρινάτος
Ζωγραφική σκηνικού: Χρήστος Κατσίγιαννης
Επιμέλεια Παραγωγής: Ίλια Ράγκου
Παραγωγή: «Επίκεντρο Πολιτισμού»
Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 9.15 μ.μ.
Παραστάσεις: 16 – 26 Οκτωβρίου 2025
Ημέρες: Πέμπτη – Κυριακή
Ώρες παραστάσεων: Πέμπτη – Σάββατο στις 9.15 μ.μ. & Κυριακή στις 8.00 μ.μ.
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 12 ευρώ με 1 ποτήρι κρασί ή μπύρα.
Περισσότερες πληροφορίες - κρατήσεις: 2610 46 10 50.
Προπώληση στο www.ticketservices.gr
Χορηγοί παράστασης: ΔΟΥΒΡΗΣ, ONDO and ODDO, IEK ΔΕΛΤΑ 360°.
Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας είναι το thebest.gr.
Μία πρωτότυπη λοιπόν, ...αστική κωμωδία με τίτλο "Bus Stop" που σημαίνει στάση λεωφορείου σε σκηνοθεσία του Τζίμη Πολίτη, γνώριμου μας και άλλες επιτυχημένες θεατρικές δουλειές αλλά και από την παρουσίαση του Πατρινού Καρναβαλιού, κάνει πρεμιέρα στο Επίκεντρο+.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr