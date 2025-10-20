Συλλυπητήρια από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την απώλεια του Κοσμά Φουντούκη

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με ανακοίνωσή του "αποχαιρετά τον αγαπημένο ηθοποιό Κοσμά Φουντούκη , που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Στη καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός και σκηνοθέτης συνεργάστηκε με σημαντικά θέατρα στην Ελλάδα, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε κ.α.

Ο Κοσμάς Φοντούκης είχε συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «Δέκατη Εντολή», ενώ είχε παίξει στις κινηματογραφικές ταινίες Ακροπόλ και Ξένια.

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας πρωταγωνίστησε στις παραστάσεις: Οθέλλος, Το Πηγάδι των Αγίων , 7 επί Θήβας, Η Βεγγέρα σε σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου, Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν σε σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξή" .