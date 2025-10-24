Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο "Λάθος Κεφάλι" της Λίνας Ρόκου

Οι εκδόσεις Νήσος και το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks προσκαλούν το βιβλιόφιλο κοινό την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 20:30 στην παρουσίαση του μυθιστορήματος της Λίνας Ρόκου, με τίτλο "Λάθος Κεφάλι".

Με τη Λίνα Ρόκου θα συνομιλήσει o Μίνως Ευσταθιάδης, συγγραφέας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Πίξελbooks, στην οδό Κανακάρη 185, στην Πάτρα.

Η Καρίνα έχει εκδώσει το πρώτο της βιβλίο, δυσκολεύεται όμως να ξεκινήσει τη συγγραφή του δεύτερου. Ο Παύλος Μ., ένας καταξιωμένος λογοτέχνης που ζει απομονωμένος στο σπίτι του, την καλεί να συγκατοικήσουν και από κοινού να γράψουν το επόμενο βιβλίο τους. Εκείνη δέχεται. Η συμβίωση τους ξεκινά, παρέα με τον Ρατ, έναν γάτο που δεν νιαουρίζει ποτέ. Πόσα αποκαλύπτουμε για τη ζωή μας μιλώντας για αυτή; Αφηγούμαστε τις ιστορίες μας για να τις μοιραστούμε ή για να τις αφήσουμε πίσω; Τι είναι αλήθεια και τι φανταστικό στην ανάμνηση; Ο Παύλος και η Καρίνα θα δημιουργήσουν μια νέα ιστορία, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ποτέ. «Όταν οι νεκροί διοργανώνουν πάρτι, οι παρευρισκομένοι μου ζητούν κάθε φορά να πω την ίδια ιστορία, δηλαδή το πως πέθαινα. Δεν είναι παράξενο που συμβαίνει αυτό γιατί ο τρόπος που χάθηκα είναι παγκοσμίως γνωστός, δεν ρουφάει κάθε μέρα η Γη ανθρώπους ενώ έχουν ξαπλώσει για έναν απογευματινό υπνάκο, ούτε τους καταβροχθίζει με αποτέλεσμα να μη βρεθεί ποτέ το πτώμα τους. Όμως εγώ κουράστηκα να ζω και να ξαναζώ τον θάνατό μου. Πολύ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι άλλο, κάτι που ακόμα ζεσταίνει κάθε κύτταρό μου».

*Η Λίνα Ρόκου έχει γεννηθεί στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Σπούδασε στο Tμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι- σμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως δημοσιογράφος. Το μυθιστόρημά της Το τέλος της πείνας (Ίκαρος, 2018) συμπεριλήφθηκε στα τέσσερα πεζογραφήματα που επέλεξε το Pen Greece στο πλαίσιο του project: Know Her Words, του Pen International. Οι σημαντικότερες επιρροές της είναι η Κέρκυρα και εκείνο το επεισόδιο του Ροζ Πάνθηρα στο οποίο μια ηλεκτρική σκούπα ρούφηξε τα πάντα, ακόμη και τον ίδιο της τον εαυτό