Συζήτηση στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας»

Εκδήλωση-Συζήτηση στο πλαίσιο της σημαντικής Φωτογραφικής Έκθεσης του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας» έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 & ώρα 6 μ.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με θέμα: Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και επαγγέλματα στην ανθρώπινη ιστορία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης «Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις 31 Οκτωβρίου και αφετηρία τη συνομιλία μίας φωτογραφίας του Robert McCabe με το έργο του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου μέσα από την οποία προτείνεται ένα ευρύ πεδίο διαλόγου επάνω σε θέματα Περιβάλλοντος, δόμησης, παραδοσιακών επαγγελμάτων και σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών.

Στο πνεύμα αυτό, η αρχαιολόγος Anne McCabe, ο Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας Γιάννης Μόσχος και ο εικαστικός Γιάννης Παπαδόπουλος θα συνομιλήσουν με συντονίστρια την ιστορικό τέχνης και δημοσιογράφο Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου. Η συζήτηση θα παρακολουθήσει την πορεία των παραδοσιακών τεχνικών, των φυσικών μεθόδων δόμησης και επαγγελμάτων στην ανθρώπινη ιστορία, την επικαιρότητά τους στις σημερινές τεχνικές δόμησης και κατασκευής και τον ρόλο των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών στην ανάδειξή τους σε νέο πλαίσιο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει, εκ μέρους των συγγραφέων του ομώνυμου βιβλίου (εκδόσεις Πατάκης / Abbeville Press) η Κατερίνα Λυμπεροπούλου και ο ίδιος ο φωτογράφος Rοbert McCabe, που θα είναι παρών.

Διάρκεια μία (1) ώρα.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση.