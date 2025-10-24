Σταύρος Μπαλάσκας: Μείον 20 κιλά – Η δίαιτα που ακολουθεί

Ο γνωστός αστυνομικός συνδικαλιστής και τηλεοπτικός σχολιαστής, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φανατικό – ως επί το πλείστον γυναικείο – κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του στα πρωινά πάνελ, έχει αλλάξει εντελώς εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας πάντως είναι κυριολεκτικά αγνώριστος – με 20 κιλά λιγότερα και με κομψή σιλουέτα.

Διαβάστε περθισσότερα στο youweekly.gr