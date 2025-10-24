Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει ανεύρυσμα εγκεφάλου

Η διάσημη Αμερικανίδα τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε δημόσια μια προσωπική της δοκιμασία, αποκαλύπτοντας πως έχει ανεύρυσμα εγκεφάλου, στη διάρκεια της πρεμιέρας της έβδομης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν του «The Kardashians», με τίτλο «Σαν τον Παλιό Καλό Καιρό», η 45χρονη Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται να υποβάλλεται σε απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός μικρού ανευρύσματος. «Μοιάζει με μικρό ανεύρυσμα», ακούγεται να λέει η ίδια, ενώ στις οθόνες προβάλλονται μεγεθυμένες εικόνες από τη σάρωση.

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μια μικρή τοπική διάταση αρτηρίας, που αν και συνήθως δεν είναι επικίνδυνη, μπορεί σε περίπτωση ρήξης να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία. Στο τρέιλερ, η αδελφή της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν Μπάρκερ αντιδρά με ανησυχία, ενώ η Κιμ αναφέρει: «Σου λένε ‘φταίει το άγχος’. Νομίζουν ότι έχω την πολυτέλεια να το αγνοήσω».

Η σταρ περιγράφει τη συγκεκριμένη περίοδο ως «τη δυσκολότερη εβδομάδα της ζωής της». Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι εκπρόσωποί της δεν προέβησαν σε σχόλιο.

Η Κιμ Καρντάσιαν, που έχει χτίσει μια τεράστια καριέρα μέσα από τα ριάλιτι, τα social media και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ.