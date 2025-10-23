Ηλεία: Τρεις τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων στο Λαμπέτι

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου
Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό Πύργου-Ολυμπίας, στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου.
Η σύγκρουση των τριών οχημάτων – δύο βαν κι ενός ΙΧ – σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που εξετάζονται από το τμήμα Τροχαίας Πύργου.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.
πηγήpatrisnews.com
Θάνατοι εφήβων από αλκοόλ ή από… άσκηση- «Καμπανάκι» και για τα ενεργειακά ποτά- Τι λέει στο thebest η Α. Βαρβαρήγου
Μεσολόγγι: Το ασθενοφόρο που χάρισε η γιαγιά Αθηνά είναι στο συνεργείο τρεις μήνες!!!
Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-Αντιμέτωποι με 4 βαριές κατηγορίες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr