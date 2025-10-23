Ηλεία: Τρεις τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων στο Λαμπέτι

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό Πύργου-Ολυμπίας, στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου.

Η σύγκρουση των τριών οχημάτων – δύο βαν κι ενός ΙΧ – σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που εξετάζονται από το τμήμα Τροχαίας Πύργου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.