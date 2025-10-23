Επιτάλιο: Επικήρυξη 1.500 ευρώ για τον δράστη που κακοποίησε σεξουαλικά τον σκύλο

Οι σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο Επιτάλιο Ηλείας, όπου ένα ανυπεράσπιστο σκυλάκι βρέθηκε χθες το πρωί αιμόφυρτο στην Εθνική Οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, θύμα μιας απερίγραπτης πράξης σεξουαλικής κακοποίησης έχουν προκαλέσει κύμα οργής και αγανάκτησης στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 1.500 ευρώ για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Θυμίζουμε ότι το άτυχο ζώο εντόπισαν εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι», που σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους όταν το είδαν, μέσα στα αίματα. Αρχικά πίστεψαν ότι είχε πυροβοληθεί, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ χειρότερη. Στο κτηνιατρείο όπου μεταφέρθηκε, ο γιατρός διαπίστωσε πως το ζώο έφερε βαθύ σκίσιμο στον πρωκτό, αποτέλεσμα εισαγωγής αντικειμένου με ακραία βία. Για να κλείσει το τραύμα χρειάστηκαν οκτώ ράμματα, ενώ ο σκύλος νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην Ηλεία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις, καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη αυτή, κάνοντας λόγο για «ένα αποτρόπαιο έγκλημα που δεν χωρά σε καμία κοινωνία».

Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος, θέλοντας να ενισχύσει τις έρευνες και να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα, ανακοίνωσε την επικήρυξη του δράστη.

Στην τοπική κοινωνία επικρατεί οργή και αποτροπιασμός. Οι κάτοικοι απαιτούν να «ανοίξουν τα στόματα» και να αποκαλυφθεί ο υπεύθυνος, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πράξεις ντροπιάζουν όχι μόνο τον τόπο, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις καλούν όσους έχουν οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, να απευθυνθούν στις Αρχές ή στη Φιλοζωική Ομοσπονδία. Κάθε στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην περάσει αυτή η φρικαλεότητα στη λήθη.

Το αποτρόπαιο περιστατικό του Επιταλίου υπενθυμίζει με τον πιο ωμό τρόπο ότι η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλή παραβατικότητα, αλλά έγκλημα. Μόνο με αποφασιστικότητα, κοινωνική ευαισθησία και τιμωρία των δραστών μπορούν να εκλείψουν τέτοια εγκλήματα που ντροπιάζουν τον πολιτισμό μας.