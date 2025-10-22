Back to Top
ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Πρώτη -βαριά- ήττα στην Ευρώπη για τον Προμηθέα, 98-79 στο Βίλνιους

Eurokinissi

Basketball Champions League

Την πρώτη ήττα του στο  Basketball Champions League Champions League της σεζόν 2025/26 γνώρισε ο Προμηθέας το βράδυ της Τετάρτης (22/10), καθώς λύγισε με 98-79 από τη Ρίτας στο Βίλνιους για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο 2-1 έπεσε η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, με τον Κένταλ Κόουλμαν και τον Κένταλ ΜακΚάλουμ να ξεχωρίζουν σε μία γενικώς μέτρια βραδιά. Χάμοντς και Γκρέι έμειναν χαμηλά, ο Πόλι Πόλικαπ δεν αγωνίστηκε εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση και οι Πατρινοί επιστρέφουν στη βάση τους για σημαντικό ματς με τη Λέγκια στις 5 Νοεμβρίου.

Στο 2-1 ανέβηκε η Ρίτας που έπιασε τον Προμηθέα, με τον Τζόρνταν Γουόκερ και τον Αρτούρας Γκουντάιτις να ηγούνται και τους Σαρτζούνας – Μασιούλις να ακολουθούν. Το κοινό της λιθουανικής ομάδας δημιούργησε, ως συνήθως, μία εκπληκτική ατμόσφαιρα που όλοι απόλαυσαν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Ανάγια, Μπαλντίνι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 4η αγωνιστική ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τη Λέγκια (5/11 στις 20:00), ενώ η Ρίτας θα παίξει στο Βίλνιους με τη Χαϊδελβέργη (5/11 στις 19:30).

Sports