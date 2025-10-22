Ολυμπιονίκης Πατρών: Ένα νέο υπέροχο μέρος για γυμναστική

Ο Ολυμπιονίκης Πατρών συνεχίζει δυναμικά την πορεία ανάπτυξής του, εγκαινιάζοντας έναν νέο, σύγχρονο χώρο γυμναστικής στην οδό Μουρούζη 13.

Πρόκειται για ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο 260 τ.μ., στο κέντρο της Πάτρας, που θα καλύψει όλες τις προπονητικές ανάγκες του συλλόγου και των αθλητών του.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Βασίλης Ντούκας, δήλωσε: «Το νέο γυμναστήριο ήταν ένα όνειρο ετών. Χρειάστηκαν τρία χρόνια μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και να το υλοποιήσουμε».

Οι προπονητές του Ολυμπιονίκη είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην ενόργανη γυμναστική ή πτυχιούχοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια στις προπονήσεις.

Με το νέο αυτό βήμα, ο Ολυμπιονίκης ενισχύει τη δυνατότητα για πιο στοχευμένη, ποιοτική και εξατομικευμένη προπόνηση για κάθε μικρό αθλητή και αθλήτρια.

Τμήματα για παιδιά από4 ετών:

• Ενόργανη γυμναστική

• Ρυθμική Γυμναστική

• Ακροβατική

• Parkour

• Αγωνιστικά τμήματα γυμναστικής

• Νέο τμήμα ενόργανη ενηλίκων

Οι εγκαταστάσεις του συλλόγου:

Μουρούζη 13, Πάτρα

Χίου 2Β (Πατρών Κλάους)

Πληροφορίες 2610461220

Χαρά Πετράκη 6944578609

Ματίνα Τσουκαλά 6982965288