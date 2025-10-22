Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι αγώνες ορεινού τρεξίματος «Ηράκλειος Άθλος 2025»

Αγώνας 21 χλμ
Με τίτλο «Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025», το Αθλητικό Σωματείο Αχαΐας «Ηράκλειος Άθλος» με την συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει αθλητική δράση στον οικισμό Μίχα- Τσαπουρνιά του Δήμου Ερυμάνθου, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025.
Πρόκειται για την διεξαγωγή του 7ου κατά σειρά αγώνα ορεινού τρεξίματος, στο όρος Ερύμανθος του νομού Αχαΐας, που θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα εξελιχθεί στις παρακάτω διαδρομές:
Ηράκλειος Άθλος – 21km/ Θετική Υψομετρική Διαφορά: 1800m/ Ώρα εκκίνησης: 9:00 π.μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ – 9km/ Θετική Υψομετρική Διαφορά: 700m/Ώρα εκκίνησης: 10:00 π.μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ Παίδων – 2km/Ώρα εκκίνησης: 10:30 π.μ
Για παιδιά ηλικίας 5-17 ετών, έχει προβλεφθεί δράση σε ασφαλή και επιτηρούμενη διαδρομή μέσα στο ελατοδάσος, με ή χωρίς την συνοδεία κηδεμόνα.
