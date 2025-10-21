Μπαρτσελόνα- Ολυμπιακός 6-1: Συντριβή για τους ερυθρόλευκους

Λύγισε όταν έμεινε άδικα με δέκα παίκτες στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι κοίταξαν στα μάτια την Μπαρτσελόνα για περισσότερο από μία ώρα, όμως γνώρισαν βαριά ήττα με 6-1 από τους πανίσχυρους μπλαουγκράνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας απείλησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Ποντένσε, οι Καταλανοί ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 7′ με τον Φερμίν. Ο Τζολάκης έπεσε στα πόδια του Γιαμάλ και σταμάτησε την προσπάθειά του, όμως η μπάλα έπεσε στον 22χρονο Ισπανό που πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Οι ερυθρόλευκοι στέκονταν καλά, είχαν τις στιγμές τους, όμως ένα λάθος έφερε το 2-0 στο 39′ με τον Φερμίν Λόπεθ να πλασάρει τον Τζολάκη έπειτα από κλέψιμο και κάθετη πάσα του Ντρο Φερνάντεθ.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους όμως, όπως γράφει το SPORT24, ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε στο ματς. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι σε χέρι του Γκαρθία και έβαλε ξανά τους ερυθρόλευκους στο παιχνίδι στο 53′.

Στο 57′ όμως οι Πειραιώτες έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Έσε με δεύτερη κίτρινη.

Έτσι οι Καταλανοί κατάφεραν να βρουν και τρίτο γκολ, με τον Γιαμάλ να ευστοχεί στο 68′ σε πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ από τον Τζολάκη μέσω VAR.

Ο Ράσφορντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1 με δεξί πλασέ εντός περιοχής στο 74′.

Ο Φερμίν έφτασε σε χατ-τρικ στο 74′ με αριστερό σουτ από ωραία ενέργεια και ασίστ του Μπάρτζι, ενώ ο Ράσφορντ έγραψε το 6-1 έπειτα από σκαφτή μπαλιά του Πέδρι στο 79′.

Έτσι ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στη League Phase του Champions League και πλέον στρέφει την προσοχή του στην κυριακάτικη (26/10, 21:00) αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την Stoiximan Super League.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Με συνταγή… Άρσεναλ παρέταξε τον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πόνταρε στην ίδια ενδεκάδα με την οποία είχε αντιμετωπίσει τους κανονιέρηδες.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά στο ματς, ο Ελ Κααμπί έκλεψε, τροφοδότησε τον Τσικίνιο και εκείνος άφησε στον Ποντένσε που δοκίμασε το δεξί του πόδι εκτός περιοχής, αναγκάζοντας τον Σέζνι σε επέμβαση στα 20 δευτερόλεπτα.

Η Μπαρτσελόνα πάντως απάντησε άμεσα, αφού στο 5′ ο Ντρο πέρασε όμορφα με τακουνάκι για τον Μπαλντέ, εκείνος έκανε το επικίνδυνο γύρισμα από αριστερά και ο Ράσφορντ πλάσαρε από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Αφού προειδοποίησε λοιπόν, η ομάδα του Χάνσι Φλικ άνοιξε το σκορ στη δεύτερη στιγμή της στο ματς, στο 7ο λεπτό. Ο Φερμίν πέρασε τον Ορτέγκα και τροφοδότησε τον Γιαμάλ που είδε τον Τζολάκη να τον σταματά, όμως η μπάλα γύρισε στον Φερμίν και εκείνος πλάσαρε με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Καταλανοί απείλησαν ξανά στο 11ο λεπτό, όταν ο Ράσφορντ έστειλε την μπάλα μόλις άουτ με εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως δεν άλλαξε στρατηγική και συνέχισε να αμύνεται ψηλά στο γήπεδο και να πιέζει για να κλέψει μπάλες. Περίπου στο 15′ ο Βάσκος άλλαξε πλευρές τους εξτρέμ του, στέλνοντας τον Μαρτίνς αριστερά και τον Ποντένσε δεξιά.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν άλλη μια καλή στιγμή στο 20λεπτο. Έπειτα από ωραία συνεργασία η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε που έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Τσικίνιο έστρωσε στον Ντάνι Γκαρθία και εκείνος πλάσαρε με το δεξί εκτός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει στον Κασαδό και να καταλήγει κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός με τη θαρραλέα προσέγγισή του στο ματς κέρδισε έδαφος και συνέχισε να ψάχνει τις στιγμές του, ιδιαίτερα με συνεργασίες από τα δεξιά.

Στο 28′ ο Τσικίνιο εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά αλλά δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο να περνά στη θέση του.

Στο 33′ οι μπλαουγκράνα είχαν νέα καλή στιγμή, όταν από κόρνερ του Γιαμάλ από αριστερά, ο Κουντέ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο πιο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ένα λάθος όμως έφερε και το 2-0 για τους Καταλανούς στο 39′. Ο Γκαρθία δεν πρόλαβε την πάσα του Κοστίνια, ο 17χρονος Φερνάντες έκλεψε και τροφοδότησε τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος απέφυγε τον Πιρόλα και πλάσαρε εύστοχα διπλασιάζοντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Βάσκος τεχνικός έριξε στο παιχνίδι τον Χρήστο Μουζακίτη αντί του Ζέλσον Μαρτίνς, με τον Νασιμέντο να παίρνει θέση στα αριστερά της ερυθρόλευκης επίθεσης.

Οι μπλαουγκράνα μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και άγγιξαν το 3-0 στο 48′. Ο Γιαμάλ έκανε τη σέντρα με το αριστερό από δεξιά, ο Φερμίν πήρε την κεφαλιά και ο Τζολάκης εκτινάχθηκε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν το έβαλε κάτω. Από σέντρα του Νασιμέντο από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε που σέντραρε με το δεξί από δεξιά και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αφού έκανε on-field review όμως, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι του Γκαρθία πριν τη σέντρα του Ποντένσε. Ο Μαροκινός στράικερ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Σέζνι μειώνοντας σε 2-1 για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Στο 57ο λεπτό όμως οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα διερράγησαν αφού ο Σαντιάγκο Έσε αποβλήθηκε άδικα με δεύτερη κίτρινη αφήνοντας τους Πειραιώτες με δέκα παίκτες. Έτσι ο Αργεντίνος χαφ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο εντός έδρας παιχνίδι με την PSV (4/11, 22:00).

Στο 66′ η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι. Ο Τζολάκης ανέτρεψε τον Ράσφορντ και αφού έκανε on-field review, ο διαιτητής καταλόγισε την ποινή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας και έγραψε το 3-1.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να βρει και τέταρτο γκολ, με τον Ράσφορντ να πλασάρει με το δεξί εντός περιοχής στο 74′ και λίγο αργότερα ο Φερμίν ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 76′ με αριστερό σουτ εντός περιοχής έπειτα από όμορφη ενέργεια του Μπάρτζι.

Ο Πέδρι έβγαλε μια υπέροχη σκαφτή μπαλιά για τον Ράσφορντ και εκείνος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 6-1 στο 79′.

Ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά αμύνθηκε μαζικά καθώς δεν είχε άλλη επιλογή παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 57ο λεπτό. Ήταν μια βαριά ήττα για τους ερυθρόλευκους και συνάμα άδικη βάσει της εικόνας του αγώνα.

Οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας πάντως δεν πτοήθηκαν από την εξέλιξη του αγώνα και συνέχισαν να ακούγονται δυνατά στο Μονζουίκ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, έμεινε στον 1 βαθμό έπειτα από τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Champions League και θα ψάξει την παρθενική του νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την Τρίτη 4 Νοεμβρίου (22:00) απέναντι στην Αϊντχόφεν στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

• ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80′ Μπερνάλ), Φερνάντες (59′ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75′ Μπάρτζι), Φερμίν, Ράσφορντ.

• ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (λ.τρ. 31′ Νασιμέντο), Ποντένσε (78′ Ταρέμι), Μαρτίνς (46′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (78′ Γιάρεμτσουκ).