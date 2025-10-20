Το νέο Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

Σε πανηγυρικό κλίμα διεξήχθησαν οι εκλογές στον Ι.Ο. Πατρών, με μεγάλη προσέλευση μελών στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, σε ένα κλίμα ομοψυχίας που χαρίζει μια δυναμική στο σχεδιασμό και άλλων διοργανώσεων που θα αναδείξουν και τιμήσουν την Ιστιοπλοΐα της Πάτρας ειδικά σε μια εποχή σχεδιασμού του θαλάσσιου μέτωπου.

Στην γενική συνέλευση ο πρόεδρος Κώστας Καλογερόπουλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές διοργανώσεις τις οποίες ο όμιλος διοργάνωσε και που ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς καθώς και στους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν το Όμιλο και έκανε εκτενή αναφορά κυρίως σε εκείνους οι οποίοι είχαν άμεση συμβολή στην επίλυση μακροχρόνιων μεγάλων προβλημάτων του Ι.Ο.Πατρών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 19ης Οκτωβρίου 2025 είναι:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος,

Α’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος,

Β’ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης: Ανδρέας Λιβάνης,

Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Μπούντας,

Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Τμήματος ΑΜΕΑ: Παναγιώτα Νικολάτου – Ραβαζούλα,

Ταμίας: Ελένη Μάντζαρη,

Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας και υπεύθυνος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Κωνσταντίνος Σταμάτης,

Έφορος Ολυμπιακού Τριγώνου: Ειρήνη Μήλα,

Έφορος Εγκαταστάσεων: Ηλίας Αλεξόπουλος,

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Εντευκτηρίου και Υπεύθυνος αθλητικής ακεραιότητας και αθλητικών αξιών: Σπύρος Αντωνιάδης και Μέλος : Ανδρέας Μπαλαδάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Θεοφάνης Αντωνόπουλος και Δημήτριος Τουλιάτος

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:

Άννα - Μαρία Σταυρίδη, ο Δημήτριος Παληάτσας και η Παναγιώτα Καρούνου,

Και στο πειθαρχικό συμβούλιο εκλέχτηκαν οι:

Κώστας Μαλαμής, Δημήτριος Δραμισιώτης, Βασιλική Σκέντζου, Γεώργιος Μπέμπος και Ιωάννης Ζαχιώτης.