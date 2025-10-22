Επιτυχημένο αγωνιστικό σαββατοκύριακο για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών 

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο αθλητής του Ι.Ο. Πατρών Λεωνίδας Αργυρός, στον 3ο OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Ιστιοπλοΐας «ΝΑΥΑΡΙΝΟ», που έγινε στην Πύλο το σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου 2025.

Στους αγώνες, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν 4 ιστιοδρομίες, συμμετείχαν 37 αθλητές στην κατηγορία Optimist U13 και διεξήχθησαν στα νερά του ιστορικού κόλπου του Ναυαρίνου.

Τον 3ο OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Ιστιοπλοΐας «ΝΑΥΑΡΙΝΟ», διοργάνωσαν ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου Νέστωρ (ΝΑΣΠ) και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της 198ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Παράλληλα το ίδιο Σαββατοκύριακο οι αθλητές μας Δούσκα Κωνσταντίνα, Κουτσουρόπουλος Παναγιώτης και Κουτσουρόπουλος Φίλιππος με συνοδό τους τον προπονητή Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου, συμμετείχαν στον Διασυλλογικό Αγώνα ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΧΧΧΝΙΙ που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ilca 4 που θα διεξαχθεί από τις 24 έως 28 Οκτωβρίου στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συγχαίρει τον αθλητή του, Λεωνίδα Αργυρό και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές του, στις επόμενες διοργανώσεις.

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!