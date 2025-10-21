Πρεμιέρα με ήττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Α2 Εθνική χάντμπολ γυναικών
Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας στην πρεμιέρα της Α2 Εθνικής κατηγορίας χάντμπολ γυναικών και ηττήθηκαν στο Κορωπί από την ομώνυμη ομάδα με σκορ 34-24 (ημ. 20-14).
Οι αθλήτριες της Βάσως Βουκελάτου παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικές μόνον στο α΄ ημίχρονο, όπου και κόντραραν την γηπεδούχο σε όλη την διάρκεια του τριαντά λεπτου.
Στην συνέχεια στο τελευταίο 15λεπτο τα αρκετά λάθη λόγω της κούρασης κυρίως και οι απουσίες αθλητριών, διαμόρφωσαν το τελικό σκορ που αδικεί τις Πατρινές σε σχέση με την εικόνα του α΄ ημιχρόνου που παρουσίασαν.
Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ= 34-24 (ημ. 20-16).
Τα 5λεπτα: 4-2, 9-4,10-6,13-10,17-13,20-16 (ημ), 24-17, 24-18, 26-19, 28-20, 31-23, 34-24.
Οι 2λεπτες αποβολές: 3 - 2. Τα πέναλτι: 4/4 - 0/0.
Διαιτήτευσαν οι: Στασινού-Ποδηματά.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ ( Βάσω Βουκελάτου): Παπανικολάου 7, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 1, Ελ. Γεωργίου 2, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Τσινιά, Λούη 3, Χαμίτι 4, Τσαγκαράτου 7.
