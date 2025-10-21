Πήραν το “διπλό” στην Παραλία οι Νεάνιδες του Προμηθέα

Σε ένα εντυπωσιακό και συναρπαστικό παιχνίδι, η ομάδα Νεανίδων του Προμηθέα Πάτρας κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη από την έδρα της Παραλίας, επικρατώντας με 58–61 στα πλαίσια του πρωταθλήματος Γυναικών της ΕΣΚΑ-Η.

Ο αγώνας, που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στα Ροΐτικα, καθυστέρησε την έναρξή του λόγω των υποχρεώσεων της γυναικείας ομάδας της Α2 στα Μελίσσια, ωστόσο αποζημίωσε πλήρως τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν όμορφο μπάσκετ, ένταση και πάθος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σε ένα ντέρμπι αντάξιο των προσδοκιών.

Η ομάδα του Προμηθέα, αποτελούμενη από έναν συνδυασμό γυναικών, νεανίδων και κορασίδων, απέδειξε για ακόμη μια φορά το βάθος και την ποιότητα των αναπτυξιακών της τμημάτων. Παρά το κακό ξεκίνημα, με την Παραλία να δείχνει πιο δυνατή και αποφασισμένη και να προηγείται 20–13 στο τέλος της πρώτης περιόδου, οι Προμηθίνες επέστρεψαν συγκεντρωμένες, ισοφαρίζοντας το σκορ στο 26–26 πριν το ημίχρονο.

Η τρίτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στον Προμηθέα, που κυριάρχησε επιθετικά και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 36–43. Όμως, η ομάδα της Παραλίας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Παρά το γεγονός ότι ο Προμηθέας ξέφυγε με 38–53 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, οι γηπεδούχες αντέδρασαν εντυπωσιακά, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο πόντους λίγο πριν τη λήξη.

Τελικά, η ψυχραιμία και η ευστοχία στις κρίσιμες βολές χάρισαν στον Προμηθέα τη νίκη με 58–61, διατηρώντας το αήττητο της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και όμορφες φάσεις, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ της Πάτρας και τη συνεχή ανοδική πορεία του Προμηθέα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Δεκάλεπτα: 20–13, 26–26, 36–43, 58–61