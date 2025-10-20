Μίλων Πάτρας: Η πυγμαχία στα ύψη!!

Το BOXING EMPIRE 1 ολοκληρώθηκε το Σάββατο με απόλυτη επιτυχία, σηματοδοτώντας τη γέννηση μιας νέας εποχής για την πυγμαχία στην Πάτρα.

Ηταν μια σπουδαία πρωτοβουλία του Ηλία Πελεκούδα για λογαριασμό του Μίλωνα Πάτρας η οποία φιλοξένησε δεκάδες αθλητές στο υπερσύγχρονο προπονητήριό του Μίλωνα, στο κάτω μέρος της οδού Βορείου Ηπείρου.

Ηταν η πρώτη διοργάνωση του Μίλωνα, που προστίθεται στα σωματεία της Πάτρας που καθιέρωσαν πυγμαχικά τουρνουά (ΕΑΠ - Λαζαρίδεια, Τόφαλος - Τοφάλεια, Παναχαϊκή Gala, ΠΥΓΜΗ - Χρυσά γάντια, Αμυνα - Βoxing Cup).

Σε μια διοργάνωση γεμάτη παλμό, συγκίνηση και υψηλό επίπεδο, δεκάδες αθλητές από συλλόγους από διάφορα μέρη της Ελλάδας πρόσφεραν εντυπωσιακούς αγώνες, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική πυγμαχία έχει μέλλον και δυναμική.

Η βραδιά φιλοξένησε αθλητές από τα σωματεία Παναχαϊκή ΕΑΠ, ΤΟΦΑΛΟΣ, ΠΑΟΚ, ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΜΥΝΑ ΠΑΤΡΩΝ, FIGHT CLUB PATRAS ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΑΤΛΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΙΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ROOTS ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ οι οποίοι χάρισαν στο κοινό δυνατές αναμετρήσεις, μαχητικότητα και ήθος, αναδεικνύοντας το αληθινό πνεύμα του αθλήματος.

"Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Πάτρας, για την άψογη υγειονομική κάλυψη και τη συνεπή παρουσία τους σε κάθε στιγμή της διοργάνωσης δίπλα στον γιατρό μας τον κύριο Τριανταφυλλόπουλο Παναγιώτη. Η επαγγελματική τους στάση και η ετοιμότητα τους αποτελούν παράδειγμα προσφοράς και ήθους.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε το event, για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή στήριξη που δείχνει σε κάθε πρωτοβουλία ανάπτυξης της πυγμαχίας στη χώρα. Η παρουσία και η θεσμική υποστήριξη της ΕΟΠ δίνουν κύρος και σταθερότητα σε κάθε διοργάνωση, εξασφαλίζοντας τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που αξίζουν στους αθλητές μας.

Επίσης αξίζει μεγάλη αναφορά να κάνουμε στον Δήμο Πατρέων που στάθηκε για ακόμη μια φορά αρωγός στην προσπάθειά μας, προσφέροντας δωρεάν φιλοξενία σε 40 αθλητές και προπονητές άτομα που συμμετείχαν στο Κύπελλο οι οποίοι ταξίδεψαν από αλλά μέρη της χώρας, πολύτιμη υλικοτεχνική και οργανωτική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία του event και για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αντάξιου της αξίας των αθλητών και των συλλόγων που συμμετείχαν.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Τάκη Πετρόπουλο για τη συνεχή παρουσία του, την ενεργή στήριξη και το ουσιαστικό του ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πυγμαχίας και του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην πόλη μας ο οποίος παρευρέθηκε αυτοπροσώπως στην διοργάνωση και χειροκρότησε τους αθλητές.

Το BOXING EMPIRE 1 δεν ήταν απλώς μια διοργάνωση. Ήταν μια γιορτή της πυγμαχίας, μια συνάντηση ανθρώπων με κοινό πάθος, αξίες και όραμα. Ο ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της βραδιάς , αθλητές, προπονητές, συλλόγους, κριτές, εθελοντές και θεατές και δίνει ραντεβού στο BOXING EMPIRE 2, με την υπόσχεση για ακόμη πιο δυνατές στιγμές και περισσότερες εκπλήξεις!!!", αναφερεται σε ανακοίνωση.

Η διοργάνωση αυτή απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η πυγμαχία ενώνει, καλλιεργεί αξίες και ανοίγει δρόμους για το μέλλον των νέων αθλητών. Ο Α.Σ. ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, επενδύοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής πυγμαχίας και στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας.