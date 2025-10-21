Back to Top
Ήττα του Προμηθέα Πατρών στην Α2 Εθνική γυναικών

Άσχημη Κυριακή στα Μελίσσια για τις Προμηθίνες

Δεν κύλησε όπως θα ήθελαν τα πράγματα για τη γυναικεία ομάδα του Προμηθέα Πατρών στην Α2 Εθνική Κατηγορία, καθώς γνώρισε την ήττα στα Μελίσσια, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η νεανική ομάδα του Προμηθέα αντιμετώπισε μια πολύ έμπειρη και καλά δουλεμένη ομάδα των Μελισσίων, σε ένα παιχνίδι όπου τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί σωστά για τις Πατρινές. Από τα πρώτα λεπτά, οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό τους, παίζοντας δυναμικά και με υψηλή συγκέντρωση. Κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, στα κλεψίματα και στις δεύτερες επιθέσεις, χτίζοντας σταδιακά μια διαφορά που δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος.

Οι Προμηθίνες πάλεψαν να μείνουν κοντά στο σκορ με μερικά μεγάλα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, όμως η έλλειψη σταθερότητας και τα αβίαστα λάθη δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Το τελικό σκορ (76–45) αποτυπώνει τη διαφορά εμπειρίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, ωστόσο η προσπάθεια των νεαρών αθλητριών του Προμηθέα και το πείσμα τους δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Η ομάδα του Προμηθέα ήδη προχωρά σε αναπροσαρμογή του πλάνου της ενόψει του επόμενου αγώνα, καθώς την Κυριακή υποδέχεται στο Promitheas Park τον Πόρφυρα — μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Αξίζει να σημειωθεί η συγκινητική παρουσία στις κερκίδες των Μελισσίων αρκετών φιλάθλων του Προμηθέα, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Πάτρα για να στηρίξουν την ομάδα, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για το μπάσκετ γυναικών στην πόλη συνεχώς μεγαλώνει.

Δεκάλεπτα: 22–15, 37–27, 54–33, 76–45

