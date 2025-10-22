Αχαϊκός Σύλλογος Ξιφασκίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος»: Πρωτιά στο Πανελλήνιο Κύπελλο

Με πρωταγωνίστρια την Αλκμήνη Μαραγκού ολοκληρώθηκε για τον Αχαϊκό Σύλλογο Ξιφασκίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» το Πανελλήνιο Κύπελλο ξιφασκίας που διοργανώθηκε τη Κυριακή 19 Οκτωβρίου στη Φλώρινα.

Η αθλήτρια του Αχαϊκού Συλλόγου κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία U10, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή δουλειά φέρνει τα πολυπόθητα αποτελέσματα.

Στην προκριματική φάση, σημείωσε 4 νίκες και μία ήττα, ενώ στα knock out έμεινε αήττητη μέχρι το τέλος των αναμετρήσεων κερδίζοντας 10-2 την αντίπαλο της στον τελικό.

Ο προπονητής του Αχαϊκού Συλλόγου, Λεβαντίδης Αλέξανδρος δήλωσε «Η Αλκμήνη είναι μαχήτρια και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έχει πείσμα και αποφασιστικότητα. Μας έκανε υπερήφανους με τη διάκριση της και κυρίως για το ήθος της».