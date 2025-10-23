Καιρός: Έρχονται 30άρια Κυριακή και Δευτέρα, παρέλαση με βροχή και πτώση θερμοκρασίας

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν κοντά στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη
Ο καιρός φαίνεται πως… τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες με τις αλλαγές του να θυμίζουν σκωτσέζικο ντους.
Από τις βροχές, στα 30άρια και μετά πάλι καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας.
Βροχές και καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού και σήμερα όμως το Σαββατοκύριακο τα πράγματα τα αλλάζουν.
Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλα εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Κυριακή και Δευτέρα σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου κάνουν λόγο για πτώση θερμοκρασίας και βροχές.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
“Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας…” Kαλημέρα!
Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».
