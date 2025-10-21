Πάτρα: Με τι καιρό θα κάνουμε παρέλαση; Η άστατη συμπεριφορά της 28ης και η ανάμνηση αλά παλαιά

Με σύμμαχο τον καιρό φαίνεται πως θα γιορτάσουμε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς το πρώτο μισό της ημέρας αναμένεται να κυλήσει χωρίς φαινόμενα και με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, από το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, οι προγνώσεις δείχνουν νέα επιδείνωση από τα δυτικά και βορειοδυτικά, με βροχές και πιθανές καταιγίδες.

«Βρισκόμαστε τις τελευταίες ημέρες σε μια περίοδο βροχοπτώσεων, όχι ακραίων αλλά ωφέλιμων, που αναμένεται να συνεχιστούν και το ερχόμενο τριήμερο. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και την Δευτέρα, ενώ όσον αφορά την Εθνική μας Εορτή, φαίνεται το πρώτο μισό της ημέρας να κυλά χωρίς φαινόμενα. Με την όποια σχετική αβεβαιότητα υπάρχει, λόγω της «προγνωστικής απόστασης», σημαντικές ενδείξεις υπάρχουν για νέα επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι-απόγευμα της ημέρας και από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Η εν λόγω επιδείνωση δείχνει να μας απασχολεί και κατά την διάρκεια της Τετάρτης 29/10. Τάση για βελτιωμένες συνθήκες θα υπαρξει το τελευταίο διήμερο του μήνα» αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος -προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

Αναλυτικά ο καιρός αναμένεται να εξελιχθεί στην Αχαΐα ως εξής:

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές κατά περιόδους χωρίς ακρότητες με πρόσκαιρη βελτίωση από το μεσημέρι-απόγευμα της Πέμπτης.

Παρασκευή: Άστατος καιρός με πιθανές βροχές έως μέτριας έντασης τις πρωινές-προμεσημβρινές ώρες. Βελτίωση από το μεσημέρι αργά και μετά.

Σάββατο, Κυριακή & Δευτέρα: Βελτιωμένος καιρός με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

28η Οκτωβρίου: Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν καλό καιρό με νεφώσεις κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι και επιδείνωση με βροχές από το απόγευμα.

Τετάρτη 29/10: Συνέχιση της κακοκαιρίας.

Πέμπτη-Παρασκευή 30-31/10: Βελτιωμένος καιρός.

Όσον αφορά τον υδράργυρο μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με μέγιστες τιμές μεταξύ των 20-23°C.

Σάββατο, Κυριακή & Δευτέρα θα ανέβουμε προς τα 25αρια.

Πτώση από την Τρίτη και μετά στους 19-21°C κατά Μ.Ο.

Οι ελάχιστες τιμές αντίστοιχα αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή των 15°C με μικρές αυξομειώσεις.

«Ένας Οκτώβριος από τα παλιά είναι ο φετινός με θερμοκρασίες οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις ημερολογιακές ενδείξεις και βροχοπτώσεις οι οποίες έχουν ήδη καλύψει τον μηνιαίο μέσο όρο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο συγκεκριμένος μήνας αποτελεί μια ευχάριστη παρένθεση μέσα στην δίνη της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εμφανής πλέον με κάθε τρόπο την πλειονότητα των μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους» προσθέτει ο κ. Σερέτης για την γενικότερη καιρική κατάσταση του Οκτωβρίου.