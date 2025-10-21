Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη - Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 22/10 έως το πρωί της Πέμπτης 23/10, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι έως της νύχτα της Τετάρτης 22/10 προς Πέμπτη 23/10 ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Στη συνέχεια και έως το πρωί της Πέμπτης 23/10 τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινόμενων υπάρχει και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα της Πέμπτης 23/10.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη 22/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός και ο άνεμος που αναμένονται (1) το πρωί και (2) τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 22/10.