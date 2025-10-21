Βουλή: Εκατέρωθεν πυρά για τον Αγνωστο Στρατιώτη- Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που μεταφέρει την ευθύνη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Αμυνας, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν αιχμές.

<div style="position: relative; overflow: hidden; width: 100%; padding-top: 72%;"> <iframe scrolling="no" style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://diavlos-cache.cnt.grnet.gr/app/index.html#/el/embed/room/6015"></iframe> </div>

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι άλλοι βασιλιάδες

«Ο Πάνος Ρούτση ζήτησε δικαιοσύνη και την πρώτη βραδιά κοιμήθηκε κάτω, δεν είχε τα τσαντήρια που ενόχλησαν και ύστερα τα παιδιά του έφεραν μία κουβέρτα, έναν sleeping bag και άρχισε ο κόσμος να του φέρνει και από κάτι και αυτό το δύσκολο έργο που ανέλαβε -σήκωσε στις πλάτες του το αίτημα για δικαιοσύνη- έγινε λίγο πιο εύκολο» περιέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκινώντας την ομιλία της.

«Όχι άλλοι βασιλιάδες» τόνισε.

«Όχι άλλες βασιλοαδελφές που ενοχλούνται από τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη».

Φάμελλος: Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έφυγε σα λαγός

«Το βαλε στα πόδια σα λαγός ο κύριος Μητσοτάκης και έχει ευθύνη το προεδρείο. Την ώρα που κατέβηκε από το βήμα εκδηλώθηκε η διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Δηλώνει ότι δε θα εφαρμόσει ρύθμιση που δημιουργεί εντάσεις. Υπάρχει τελικά κυβερνητική πλειοψηφία;

Να έρθει ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έφυγε σα λαγός.

Είναι αδίστακτος ψεύτης κανείς δεν έβαλε θέμα ιερότητας του χώρου.

Όλη η αντιπολίτευση έχει βάλει ζήτημα γιατί η τροπολογία ντροπής προσβάλει το Σύνταγμα και τους αγώνες των Ελλήνων. Με το πλαίσιο, ο Πάνος Ρούτση την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας θα είχε συλληφθεί. Αυτό ζητάει, όχι την προστασία του μνημείου».

«Θα στέλνετε το στρατό να διώχνει τους πολίτες;» αναρωτήθηκε και μίλησε για κυβέρνηση ρεντίκολο.

«Η μόνη βεβύλωση μνήμης νεκρών που θυμάμαι, ήταν με το μπάζωμα στα Τέμπη» συμπλήρωσε.

«Να πάμε όλοι μαζί στο σημείο που ήταν η καρέκλα του Πάνου Ρούτση και να είμαστε κάθε βδομάδα εκεί. Έτσι υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα».

Μητσοτάκης για Ανδρουλάκη: Τρικυμία εν κρανίω

Μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ζήτησε ξανά το λόγο.

«Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δε σας είδα πιο αμήχανο. Περιγράψατε την τροπολογία ως μία συνταγματική εκτροπή. Μετά μας είπατε ότι είναι περίπου περιττή. Καταλήξτε λοιπόν τι από τα δύο ισχύει.

Η κυβέρνηση απαντά ότι το ζήτημα δε μπορούσε να λυθεί αλλιώς διότι ο χώρος αυτός χρήζει μιας ειδικής προστασίας. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας, για ορισμένες εκδηλώσεις, ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες αυτά στο συγκεκριμένο χώρο στο εξής δε θα επιτρέπονται. Θα μπορούν να γίνουν απέναντι, αλλού».

«Για τον εργολάβο που θα καθαρίσει. Σήμερα ποιος έχει την ευθύνη; Ο κύριος Δούκας που δεν καθάρισε ποτέ το χώρο για να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Επειδή βλέπει τον εαυτό του ηγέτη της Κεντροαριστεράς; Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν έκανε τη δουλειά του».

«Μέσα από μία αμήχανη ομιλία που δεν καταλαβα ποια είναι η ουσιαστική σας διαφορά, ουσιαστικά πετύχατε να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλείου».

Για αλαζονεία και εσωκομματικά παιχνίδια κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό

Για αλαζονεία κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.

«Πήρατε το λάβαρο της πατρίδας απέναντι στους αναρχικούς και εισηγείστε την μεταρρύθμισης. Αυτό που θα μείνει είναι ότι θα καθαρίζουν το μνημείο εργολάβοι καθαριότητας».

«Πρέπει να μας εξηγήσετε για την τεράστια υποκρισία σας. Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν έχει καμία ουσιώδη αλλαγή. Μας καταγγέλετε γιατί θέλετε να τραβήξετε το αφτί του κυρίου Δένδια;».

«Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι νόμοι».

«Θυμηθήκατε να περιφρουρήσετε το μνημείο τώρα; Όταν με τον κύριο Γεωργιάδη ήσασταν δίπλα στον Εύζωνα, το ξεχάσατε; Τότε η πλατεία ήταν άλλη; Αλα καρτ ευαισθησίες. Όταν πατούσαν οι βουλευτές της ΝΔ δεν υπήρχαν θέματα αλλά όταν ένας πατέρας που έχασε το παιδί του... Φαρισαίοι!».

«Ο πρωθυπουργός πήγε στο μνημείο και έσκυβε το κεφάλι μπροστά στα ονόματα των θυμάτων. Το πίστευε; Ο άνθρωπος που σήμερα μιλούσε με τόση αλαζονεία».

«Είστε ικανοί στο βωμό του πολιτικού σας αφηγήματος να εργαλειοποιήσετε νεκρούς, ζωντανούς και μνημεία».

«Το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα προβλέπει ποινές για όσους προσβάλουν αυτά τα μνημεία. Η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη Δημόσια Τάξη... Υπάρχει νόμος που προβλέπει αυστηρές ποινές για καταστροφές. Άρθρο για τις συναθροίσεις. Αυτά δεν είναι νομοθετικό πλαίσιο; Γιατί λοιπόν πήρατε αυτή την ντροπιαστική πρωτοβουλία;».

«Πρέπει να είστε ειλικρινείς. Όταν βγάζατε σέλφι δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη, δε δικαιούστε να έχετε αυτή την ακράια ρητορεία».

Μητσοτάκης: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο

«Τα μέτρα για το μνημείο δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά μία απαραίτητη επιλογή. Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε καμία οργάνωση και κανένα πρόσωπο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του.

«Σε αυτό τον ξεχωριστό χώρα δε θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του» τόνισε.

«Το μνημείο περνάει στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας καθώς εκεί θα πρέπει να ανηκει. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ανάδειξή του. Η Αστυνομία θα είναι υπεύθυνη όταν το μνημείο χρειάζεται να περιφρουρηθεί» είπε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Στην πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Το ερώτημα είναι αν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στη διαμαρτυρία. Μπορούν τα 2 αυτά δικαιώματα να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατία; Η απάντηση είναι ναι. Μιλάμε για την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν και απειλούν περισσότερο».

«Είναι άλλο πράγμα η πλατεία και άλλο το μνημείο. Δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά και αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφειο για τους ήρωες. Για σκεφτείτε, αν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη, τι θα λέγατε; Αν έβαφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα σκαλιά των Προπυλαίων... ».

«Κύριε Φάμελλε υπήρχε και ένα μνημείο της Μαρφίν που μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο».

«Κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά κυρίως, το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη δίκη που ξεκινάει τον Μάρτιο. Θα ξαναπώ ότι η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητάει την αλήθεια αλλά ταυτόχρονα σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τελικά η δικαιοσύνη θα δώσει λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης. Οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει».

«Με σεβασμό στους γονείς τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικιοποιούνται το πένθος τους; Που όταν έφυγε η υπόθεση από τα φώτα της δημοσιότητας, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να την επαναφέρουν, φωρώντας δήθεν κυρία Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης»;

«Είδαν την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία, με μόνο στόχο την αναταρραχή» είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για υποκρισία όσων αντιδρούν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

«Στην υπόθεση αυτή δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη. Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2025. Όσοι διαφωνούν να αφουγκραστούν τη γνώμη πολιτών. Ο Άγνωστος στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή διαμαρτυρίας; Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει το μνημείο».

«Αυτό που κάνουμε θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό... Θεωρώ τεχνιτή απόπειρα διχασμού την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Αυτή η μνήμη των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας».

«Οι αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρέων αποδείχθηκαν παραπλανητικοί. Κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα. Η συνέχιση του αντικυβερνητικού ακτιβισμού είναι εκ του πονηρού».

«Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από τους Εύζωνες μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναια ακατανόητη η στάση τμήματος της αντιπολίτευσης. Έγιναν ουρά σας, το πετύχατε κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη.

«Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον Πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα. Δεν το έχετε καταλάβει» σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Οι ακραίοι υπερπατριώτες δεν θέλετε να προστατεύσε τον χώρο; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;» είπε ο Πρωθυπουργός που αναφέρθηκε στην απουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.





Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας



Φλωρίδης: Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είναι η μνήμη του έθνους μας

Μιλώντας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είπε μεταξύ άλλων: «Δεν πρόκειται για ένα ακόμα μνημείο. Τιμά τους αγώνες του λαού μου.

Επειδή κατάγομαι από το Κιλκίς και στο μνημείο γράφεται το Κιλκίς. Εκεί ετέθη εκτός μάχης το 1/5 του ελληνικού στρατού γιατί στους απελευθερωτικούς αγώνες, η Ελλάδα έχανε τον ανθό της νεολαίας της. Τη μνήμη αυτών τιμούμε εκεί. Δεν είναι ένα μνημείο, ένας δημόσιος χώρος, είναι η μνήμη του έθνους μας».