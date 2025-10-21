Σία Αναγνωστοπούλου: «Αποκλεισμός έμπειρων εποχικών πυροσβεστών από τη νέα προκήρυξη λόγω ηλικιακού ορίου»

«Στην Αχαΐα, 55 από τους 69 εποχικούς πυροσβέστες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς είναι άνω των 30 ετών» επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους κόλπους των εποχικών πυροσβεστών η νέα προκήρυξη για τον θεσμό των «Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί

Θητεία», που προβλέπει την κάλυψη οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα με επταετή θητεία. Το ηλικιακό όριο των 30 ετών, που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής, αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα των ήδη υπηρετούντων εποχικών, παρά τα χρόνια εμπειρίας και προσφοράς τους.

Ο θεσμός, που παρουσιάστηκε ως βήμα προς την εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών, κινδυνεύει να μετατραπεί – σύμφωνα με τα σωματεία – σε μηχανισμό αποκλεισμού. Όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, «η πρόταση αυτή είχε σχεδιαστεί ώστε να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα των εποχικών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Όμως το όριο των 30 ετών αποκλείει τους περισσότερους συναδέλφους με πολυετή προϋπηρεσία».

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν δώσει μάχες στην πρώτη γραμμή, σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία ανθρώπων, δασών και περιουσιών. Πολλοί από αυτούς υπηρετούν «επί σειρά ετών» ως εποχικοί, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Με τον αποκλεισμό των έμπειρων εποχικών από τη διαδικασία, χωρίς καμία αναγνώριση της προσφοράς τους, η Πολιτεία υπονομεύει το ίδιο το κριτήριο της αξιοκρατίας και απαξιώνει ανθρώπους που έχουν αποδείξει έμπρακτα την αξία τους.

Στην Αχαΐα, 55 από τους 69 εποχικούς πυροσβέστες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς είναι άνω των 30 ετών. Παράλληλα, οι εποχικοί επισημαίνουν την αστοχία της μοριοδότησης, η οποία ευνοεί υποψηφίους με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματική εμπειρία χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων και τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την προσφορά των εποχικών πυροσβεστών και όχι να τους τιμωρεί, αποκλείοντάς τους από μια θέση που επί της ουσίας ήδη υπηρετούν,

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει άμεσα το πλαίσιο της προκήρυξης,

Επειδή, πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια που να αναγνωρίζουν την εμπειρία και τη συνέπεια

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι η λογική και το σκεπτικό της θέσπισης του ορίου ηλικίας στα 30 έτη;

2. Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης για τους ήδη υπηρετούντες εποχικούς πυροσβέστες που υπερβαίνουν το όριο;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε τροποποίηση της προκήρυξης ή σε νέα ρύθμιση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της υπηρεσίας όσων διαθέτουν πολυετή εμπειρία;

4. Ποια μέτρα εξετάζονται για τη μονιμοποίηση ή επαναξιοποίηση των εποχικών πυροσβεστών με αποδεδειγμένη επιχειρησιακή συμβολή;