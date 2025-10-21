Η Σοφία Ζαχαράκη στο Μεσολόγγι για τα εγκαίνια των νέων δωματίων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο Μεσολόγγι βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή εγκαινίων των νέων δωματίων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Εστίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, το Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαυρομμάτη, τον δήμαρχο Μεσολογίου κ. Διαμαντόπουλο καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και φοιτητών.

Η Υπουργός τόνισε τη σημασία της αναβάθμισης των φοιτητικών υποδομών και τη δέσμευση της Πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα τη φοιτητική μέριμνα, ενώ οι παρευρισκόμενοι εξήραν τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών στην ολοκλήρωση του έργου που αναβαθμίζει τη φοιτητική ζωή στο Μεσολόγγι.