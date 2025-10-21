Ώρα Πατρών: «Όσο χειρότερα τόσο καλύτερα»

«Είναι πασιφανές ότι γίνεται μια διαρκής προσπάθεια να επηρεαστεί η κοινή γνώμη μέσω συστηματικής διάδοσης ιδεών η μεροληπτικών πληροφοριών» τονίζει η Ώρα Πατρών.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Όταν σε προηγούμενο δελτίο της Ώρας Πατρών, γράψαμε ότι η δημοτική αρχή Πελετίδη είναι πιστή στο δόγμα του ΚΚΕ ότι "όσο χειρότερα βιώνει η κοινωνία τόσο καλύτερα» γιατί ωφελείται από αυτή την κατάσταση, κάποιοι το θεώρησαν εξεζητημένο.

Στο χθεσινό μόλις δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 20/10 έγινε ερώτηση αν προτίθεται ο Δήμος να συμβάλλει οικονομικά ώστε να μειωθεί το φοιτητικό εισιτήριο, όπως έχουν πάρει απόφαση άλλοι δήμοι και έχουμε προτείνει ήδη από πέρυσι.

Είναι θέμα της κυβέρνησης απάντησε ο κύριος Πελετίδης όχι του Δήμου.

Φυσικά περισσεύει η υποκρισία. Λίγες ημέρες παρουσίαζε ως προσφορά του Δήμου για τις λαϊκές οικογένειες την λειτουργία των λαϊκών φροντιστηρίων, όταν η

Παιδεία είναι θέμα του κράτους και της κυβέρνησης. Η ομάδα προπαγάνδας του Δήμου προέβαλλε ότι ο Δήμος παραχώρησε τη συλλογή ελαιόκαρπου σε κοινωνικές ομάδες με μειωμένα εισοδήματα, αντισταθμίζοντας την κοινωνική πολιτική που είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Καθημερινά δηλαδή μου μας βομβαρδίζει για το έργο του κοινωνικού τομέα, που ενισχύει ή υποκαθιστά τις κυβερνητικές-κρατικές δυσλειτουργίες.

Ήταν μόλις πάλι πριν λίγο διάστημα που παραπλανούσε τους πολίτες ότι έσβησε τις φωτιές στην Ξερόλακκα με ίδια μέσα.

Είναι πασιφανές ότι γίνεται μια διαρκής προσπάθεια να επηρεαστεί η κοινή γνώμη μέσω συστηματικής διάδοσης ιδεών η μεροληπτικών πληροφοριών.

Αναρωτιόμαστε, όλα τα παραπάνω δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης σύμφωνα με το δικό σας σκεπτικό κ. Πελετίδη;

Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος, φρόντισε να ρίξει και τα βέλη του στην προσπάθεια που καταβάλλει ο κ. Πρύτανης για καλύτερες συνθήκες στην φοιτητική κοινότητα. "Κανένας πρύτανης δεν επηρέασε την Αστική Συγκοινωνία" για τα μέτρα μείωσης που εξήγγειλε το Αστικό ΚΤΕΛ για τα φοιτητικά δρομολόγια" ανέφερε στην απάντησή του!

Σε αντίθεση με την απάντηση του Δημάρχου, διαβάζουμε όμως ότι στoν ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ η Λαϊκή συσπείρωση Ιονίων νήσων εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου για τις αστικές συγκοινωνίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση για συνταξιούχους.