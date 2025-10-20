Πάτρα: Παρουσιάζεται το μουσικοκινητικό παραμύθι «Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας»

Παρουσίαση μιας νέας πρωτότυπης έκδοσης για παιδιά με τίτλο «Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» διοργανώνουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα, αυτή την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στις 7:30 μ.μ. στο Mosaic Hub (οδός Ερμού 112), στην Πάτρα.

Πρόκειται για το μουσικοκινητικό παραμύθι που συνυπογράφουν οι εκπαιδευτικοί Ευθυμία Μυλωνά, Αθανασία Νικολοπούλου, Μαρία Μπισμπίκη και Εύη Βέρρα. Μέσα από την ιστορία, την εικονογράφηση και τη μουσική τα παιδιά περιπλανώνται, μαθαίνουν, ψυχαγωγούνται και ζωγραφίζουν με τα δικά τους χρώματα το βιβλίο.

Το παραμύθι θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση οι:

- Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Αχαΐας

- Εύη Ραχάλ, εκπαιδευτικός, συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας

- Αικατερίνη Σγούρου, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Λακκόπετρας.